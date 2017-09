Odpustili skladatelja priljubljenih Simpsonovih

Dolgih 27 let je za glasbo svetovno znane risane serije Simpsonovi skrbel skladatelj Alf Clausen. V tem času je za produkcijo televizijske hiše Fox ustvaril številne nalezljive melodije, ki so veliko prispevale k uspešnosti nadaljevanke. A v sredo se je vse končalo. Alfa, ki je dobitnik dveh emmyjev, so odpustili. Povsem nepričakovano ga je k sebi poklical producent risanke Richard Sakei in mu povedal, da želijo nekoliko spremeniti pristop in v prihodnje risanko opremiti z drugačno glasbo.

Težko si predstavljamo, kakšen udarec je bila ta odločitev za glasbenega veterana. Ne nazadnje so pustolovščine Barta, Lise in njune družine stalnica na malih zaslonih že od leta 1989. Alf je v tem času glasbeno opremil več kot 560 epizod. Novinarji so ob novici o njegovi odpustitvi televizijsko hišo zasuli z vprašanji, a doslej še nihče ni dobil uradnega odgovora ali pojasnila. Odločitev je toliko bolj presenetljiva, ker je Alf odličen skladatelj in tudi sposoben ustvarjati raznoliko glasbo. To potrjuje sedem nominacij za emmyje, ki jih je prejel za druge projekte.

Prvi del težko pričakovane 29. sezone serije Simpsonovi bodo predvajali 1. oktobra, vendar ni znano, kdo bo poskrbel za glasbo. Razlog za njegovo odpustitev bi lahko bili visoki stroški, saj je vsak teden snemal s 35-članskim orkestrom, kar pomeni, da je televizijska hiša morala za glasbo odšteti na milijone evrov na leto. Poleg Simpsonovih je Alf ustvaril glasbo tudi za serijo Delo na črno, za Golo orožje in Ferrisov prosti dan.

