Odpuščena, ker je spala z Orlandom Bloomom

Ne mešaj posla z užitkom! Vsaj če ne želiš, da se ti to maščuje kot bumerang. To je lekcija, ki se je je temnolasa nadobudna igralka Viviana Ross, ki vsakdanji kruh za zdaj še služi kot natakarica v petičnem londonskemu hotelu Chiltern Firehouse, naučila stežka. No, ali pa si je tako vsaj služila denar do minulega petka, ko jo je hotelski menedžer postavil na cesto, ker je pristala v postelji s hotelskim gostom, hollywoodskim lepotcem Orlandom Bloomom. Kar jo je pošteno zabolelo, sploh ker so jo odpustili kar prek telefonskega sporočila. »Prizadeta je, ker je ostala brez službe. A vseeno ne obžaluje noči strasti z Orlandom,« je povedal temnolaskin prijatelj, medtem ko sama molči. Dejala je zgolj, da je resnično ni več na seznamu hotelskih uslužbencev. »O tem, kaj se je dogajalo tam, pa ne želim ničesar reči.«



Usodna privlačnost



Nikakršna skrivnost ni, da zna Orlando ženskam zmešati glavo. Med drugimi mu je uspelo omrežiti britansko lepotičko Kate Bosworth, eksotično temnolasko Penelope Cruz in avstralsko manekenko Mirando Kerr, ki jo je leta 2010 popeljal pred oltar, a je njun zakon nato po le treh letih že splaval po vodi. Minuli konec tedna, ko ga je pot ponesla v zbirališče slavnih in bogatih, v mondeni londonski hotel, ki gosti velika imena, kot so David Cameron, Kate Moss, David Beckham in Simon Cowell, pa so mu oči obstale na 21-letni lepotički, ki je stregla pijačo. Privlačnost je bila takojšnja. Obojestranska. In, kot se je izkazalo pozneje, za Viviano tudi usodna.



Morda je bilo zgolj naključje, da je prav Rossova stregla mizo, za katero je sedel lepotec z velikih platen. Morda bi jo opazil tudi, ko bi se vrtela okoli katere druge mize, saj naj bi bila že električna privlačnost, ki je prasketala med njima, opazna s prostim očesom. »Ko je končala izmeno, sta se zapletla v klepet. In že kaj hitro jo je povabil, da se mu v hotelski sobi pridruži na kozarčku. Priložnost, ki jo je zagrabila z obema rokama, saj se ji je ob njem zdelo, kot da vse prasketa, se iskri kot ognjemet,« je povedal lepotičin prijatelj in dodal, da v Orlandovi sobi še nista popila vsak svojega kozarca džina in tonika, ko sta se že začela poljubljati. »Orlando je naredil prvi korak. V hotelu je bival že pet dni in spolna privlačnost, ki je med njima vladala od prvega trenutka, se je le nevzdržno kopičila. Šlo je zgolj za seks za eno noč, nihče od njiju ni pričakoval, da bi se iz tega morda razvilo razmerje. Bila je le ena čudovita noč, Viviana si je želela le, da ostane lep spomin nanjo. Niti telefonskih številk si nista izmenjala.«



Zalotena v postelji



Njune nočne ure so bile morda neverjetne. Vsaj če je soditi po tem, kar naj bi Rossova zaupala prijateljem. »Imela se je neverjetno. Orlando naj bi imel čudovito telo, bil naj bi tudi izvrsten ljubimec.« A je po noči menda prvovrstnega seksa hitro prišla streznitev. Orlando jo je namreč pustil v sobi, saj je odšel na dogovorjen intervju, ko je v sobo vkorakal hotelski menedžer. In v postelji zalotil še golo Viviano. Vprašal jo je le, ali dela v hotelu, po pritrdilnem odgovoru pa je brez besed odšel. Že nekaj trenutkov pozneje jo je prek telefonskega sporočila obvestil, da so z njo prekinili delovno razmerje. Zaradi druženja s hotelskimi gosti. »Vse od tedaj se ni vrnila v hotel. Žalostno je, saj je resnično delavno dekle, pa tudi vsem gostom je bila všeč,« je še povedal mladenkin prijatelj in izpostavil, da se z Orlandom ni zapletla med svojim delovnim časom, ampak šele, ko se je njena izmena končala. »Z Orlandom si žal nista izmenjala telefonskih številk, da ne ve, kaj se ji je zgodilo. Prepričan sem, da bi ga razjarilo, ko bi vedel za razplet.«

.