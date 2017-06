Odpovedala koncert in razkrila nosečnost

V preteklih letih je Sam Mendes režiral napete boje med zlikovci in najslovitejšim tajnim agentom Jamesom Bondom. Zdaj je v napetem pričakovanju tudi sam, akcijo filmskih spopadov bo najbrž kmalu zamenjalo bojevanje z umazanimi pleničkami. In to ne pred filmskimi kamerami! V trebuščku njegove srčne izvoljenke, glasbenice Alison Balsom, ki jo je na začetku letošnjega leta popeljal pred oltar, naj bi namreč že raslo novo življenje, sad njune sveže ljubezni.



Ko sedi na režiserjevem stolčku, dobro ve, kaj dela. Ne nazadnje lahko to dokaže tudi z oskarjem in zlatim globusom, ki mu ju je leta 2000 prinesla uspešnica Lepota po ameriško. A ga je kljub uspehu črvičil strah pred tem, kaj bodo ljudje in kritiki porekli o njegovem delu. Vsaj do leta 2003, ko so v njegovo življenje privihrali Kate Winslet in njena otroka iz prejšnjih razmerij, s katerimi si je ustvaril družino. Že nekaj mesecev po poroki se jim je pridružil še njun sinček Joe. »Šele ko imaš otroke, se resnično zaveš, kako srečen si. Tedaj spoznaš, da čeprav boš dobil slabo kritiko, bo to že hitro lanski sneg. Pred tabo pa nov projekt, nov film,« je pred časom dejal režiser, ki ga je očetovstvo notranje osvobodilo, čeprav je stopil na neznano območje, saj je odraščal z mamo samohranilko. »Nisem poznal odnosa med očetom in sinom, ko bi te oče vozil v šolo, te prišel iskat, ti pred spanjem zaželel lahko noč,« je priznal, a se z veseljem vrgel v nove zadolžitve. Od teh je preteklo že 14 let, medtem se je zakon z Winsletovo končal. A zdaj se bo z zanosom znova vrgel v očetovstvo.



Zasebnosti ni nikoli obešal na veliki zvon in še lani niti njegovi najbližji niso vedeli za svetlolaso trobentačico, ki mu je ukradla srce in s katero se je januarja po najverjetneje kratki romanci že poročil. Zdaj pa je privrelo, da bo mladoporočenca že v nekaj mesecih obiskala štorklja. Tabloidni novinarji so zastrigli z ušesi, ko je Balsonova nenadoma odpovedala prihajajoči koncert. »Navdušeni smo nad novico, da je noseča. Zaradi tega tudi razumemo, da v prihodnje ne bo mogla izpolnjevati svojih koncertnih obveznosti,« je dejal predstavnik londonske koncertne dvorane Wigmore Hall, kjer bi morala nastopiti.