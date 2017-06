Od svojcev Georgea Michaela hoče milijone

Bil je frizer. Nikomur poznan. Dokler niso na njem obstale oči zdaj pokojnega Georgea Michaela. In v tistem trenutku se je verjetno povsem povprečno življenje Fadija Fawaza spremenilo v pravljico. Greti se je začel v objemu enega največjih pevcev sodobne zabavne industrije, vzornika svoje generacije, hkrati pa mu je Georgeevo premoženje, ocenjeno na vrtoglavih 120 milijonov evrov, omogočalo razkošje, o kakršnem prej ni mogel niti sanjati. A vendar je vsega dobrega enkrat konec, pravljice pa imajo srečne konce le v knjigah. Ko je decembra lani ugasnilo pevčevo življenje, je izginila tudi ljubezen, v kateri se je Fawaz grel sedem let. Z ljubimcem je odšlo razkošje, na katero se je že dodobra navadil. Tako navadil, da se mu ne misli odpovedati niti zdaj. Tudi če to pomeni boj na nož s pokojnikovo družino.



Noče iz dvorca



»Oprostite mi za to, kar bom naredil,« je zvezdnikov ljubimec čivknil na začetku tega meseca. Precej skrivnostno, da se nikomur ni svital pomen besed. Čeprav zdaj počasi postaja malce bolj jasno, kaj je v Fawazovem srcu zbudilo vsaj malce slabe vesti. Ne le, da je pokojnikovo zasebnost želel razgaliti na straneh spominov, za primeren honorar seveda, na plan je celo privrelo, da si obeta – tako ali drugače – priti do svojega kosa pogače, vredne več kot 120 milijonov. Ob pevčeve družine naj bi namreč zahteval večmilijonsko izplačilo, še naprej pa želi živeti v Michaelovem londonskem dvorcu v Regent's Parku, vrednem skoraj šest milijončkov.



Skoraj takoj, ko je Michael na božični večer preminil, so se že porodila vprašanja, v čigave roke bo romalo njegovo premoženje. A čeprav bo na dokončen odgovor treba počakati, vse do dne obravnave zvezdnikove oporoke, naj bi eno bilo jasno – londonska vila bo šla v roke njegove sestre Melanie, na katero ga je vezala še posebno močna vez. No, tako so bili prepričani vsaj njegovi najbližji, a se je Fadi zdaj menda odločil malce zameštrati te štrene, saj naj bi se mu močno kolcalo po razkošni vili. In nekaj milijonih. »Fadi nikdar ni skrival, da si želi denarja. A vseeno se Georgeevi družini ni niti sanjalo, da se bo morala kdaj ukvarjati s čim takim,« je zdaj povedal Andros Georgiou, pevčev prijatelj še iz otroških let, in dodal, da je nekdanji frizer sprva poskušal priti do zajetnega čeka po malce drugačni poti. Bil je namreč prepričan, da bodo založnike – in javnost – neznansko zanimale podrobnosti in skrivnosti njegovega življenja s pokojnikom. A je nato menda doživel precej hladno prho. »Srečal se je z več založniki, vsem je poskušal prodati spomine na skupnih sedem let z Georgeem. Sicer je dobil nekaj ponudb, a medtem ko si je obetal, da bo za svojo zgodbo iztržil vsaj milijon, če ne več, so se ponujeni zneski vrteli okoli 58 tisočakov. Vsekakor precej premalo, da bi še naprej lahko užival v razkošju, ki se ga je navadil z Georgeem.«



Zvezdnikova družina se na Fadijeve poizkuse, da se dokoplje do delčka pokojnikovega premoženja, verjetno ne bo odzvala najlepše. A si ta s tem verjetno ne bo pretirano belil las, saj so minuli meseci že pokazali, da si nikoli niso bili blizu. Še več, med njimi je bilo verjetno precej mržnje, vsaj če sodimo po tem, da ni bil vabljen niti na pogrebno ceremonijo konec marca. Za žalno slovesnost je Fawaz izvedel v zadnjem trenutku. In četudi se je nato lahko sprehodil s preostalimi žalujočimi, ki so Michaela položil k večnemu počitku, so mu glasbenikovi najbližji za sedmino zaprli vrata.

