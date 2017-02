Od prvega zmenka  minilo že dvajset let

Letos bo minilo že dvajset let od njunega prvega zmenka in osemnajst, odkar sta si v pretiranem razkošju, že skoraj ekstravaganci, ki se spodobi za Sončnega kralja, izmenjala poročne zaobljube. Vsekakor dolga doba, za zvezdniške razmere že skoraj podobna večnosti, pa vendar Davida in Victorio Beckham že leta zasleduje pritajeni šepet, da je njuna zakonska idila zgolj farsa, le publicistični trik, saj sta zakonca kot znamka Beckham kura, ki nese zlata jajca. »Nisva skupaj zaradi imena, ki sva ga ustvarila. Skupaj sva, ker se ljubiva in ker imava štiri neverjetne otroke,« se je nekdanji nogometaš zdaj odločil naliti čistega vina. Ob čemer priznava, da niti njuna plovba skozi minuli dve desetletji ni bila le idilična, ampak – kot v vsakem običajnem razmerju – polna vzponov in padcev.



Čaroben grad v bližini Dublina. Vijolična preproga, posuta z rožnimi lističi, ki je vodila do dveh zlatih, v žamet oblečenih prestolov. Deklice, ki so trosile cvetne lističe, oblečene v angele. Na prestolih pa, od glave do pet odeta v vijolično, mlada zvezda nogometa in pop zvezdnica. Ženin in nevesta. David in Victoria. Na skupno pot so ju pospremile bele golobice, v poročno torto sta zarezala z mečem. To je bil njun poročni julijski dan leta 1999, za katerega pa danes celo David priznava, da je bil morda malenkost pretiran. Sploh vijolično oblačilo, v katerem je skočil v zakon. »Spominjal sem na lik iz filma Butec in butec. Še celo vijolični klobuk sem imel. Kaj, za vraga, sem tedaj razmišljal?« A čeprav je bil ta načeloma intimni dan precej medijsko in publicistično obarvan, saj sta ekskluzivne poročne fotografije za tajno vsoto prodala tabloidu OK!, sta pozneje slavila svojo ljubezen še tako, kot sta si morda v resnici želela, zasebno, v krogu najbližjih. »V zakonu sva obnovila poročne zaobljube. A tega nisva obešala na veliki zvon. Slavje je bilo majhno, precej bolj zasebno in intimno kot poroka. Na najinem domu, gostov je bilo morda šest,« je zdaj razkril zvezdnik, a ni povedal, kdaj sta si še enkrat dahnila da.



Povezuje ju, kot je izpostavil, ljubezen, ki pa vendar ni vselej zagotovilo za uspešen zakon. »Seveda sva imela tudi midva nekaj težav in sva delala napake. Zakon je lahko na trenutke precej težak. A tedaj se s tem soočiva in se pogovoriva, vse pa prebrodimo skupaj kot družina,« pravi Beckham in dodaja, da nikakor ni zanemarljivo niti to, da so obema že starši privzgojili prave vrednote. Med njimi je ena pomembnejših vsekakor spoštovanje.