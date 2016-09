Od očeta pri enajstih letih dobil prvi džojnt

Kdor prizna svoje napake, mu je že pol oproščenega. In Shia LaBeouf, ki si ni zaman prislužil slovesa še zadnjega slabega fanta Hollywooda, je vsekakor na dobri poti, da se spokori za grehe, zavedajoč se, da se mora odkupiti. »Še vedno si poskušam zaslužiti pot nazaj v milost,« priznava zvezdnik, ki si je s pijanskimi javnimi izpadi skoraj uničil obetavno igralsko kariero. Po sodniškem odloku se je moral udeležiti programa za zdravljenje alkoholne odvisnosti, ki mu je, po vmesnem spodrsljaju, nato dokončno odprl oči. Zdaj se namreč že skoraj okroglo leto ni alkohola niti pritaknil, poleg tega vse od tedaj redno in po lastni presoji obiskuje sestanke anonimnih alkoholikov.



Plosknil ga je po zadnjici



V bar skoraj ni znal vkorakati, ne da bi se zapletel v obračun s pestmi. Kot se je tudi vse prepogosto usedel za volan, potem ko je že zvrnil nekaj kozarčkov preveč. A se je resnično znašel v nemilosti šele, ko so ga morali predlani pijanega v lisicah odvesti z broadwayske predstave Cabaret, med katero je po zadnjici udaril zvezdo predstave Alana Cumminga. A čeprav je nato držal besedo, ki jo je bil primoran dati predstavnikom zakona, ter je uspešno opravil trimesečno zdravljenje zaradi pretiranega nagibanja steklenice in se je pol leta vedel vzorno brez izgredov, mu je spet spodrsnilo. Zaradi pijanskega robantenja so ga namreč s silo odstranili iz bara, nato pa se je, brez kančka samonadzora, spravil še nad policiste, ki so ga ustavili zaradi prečkanja ceste pri rdeči luči. Nič kaj večja pregreha od prejšnjih, ki pa je očitno bila dovolj, da je pogledal resnici v oči. Da mu alkohol kroji in pospešeno uničuje življenje. »To mi je skoraj uničilo življenje. Zaradi alkohola in podobnih stvari se človeku povsem zmeša. S tem ne želim imeti več nobenega opravka,« pravi zvezdnik, ki je očitno obrnil nov list. Pijače in druge omame se je začel ogibati v velikem loku, za vsak primer, da mu ne bi na tej že enoletni poti treznosti spodrsnilo, pa išče podporo tudi pri anonimnih alkoholikih.



Starši naj bi podmladek varovali, ga učili. A vendar je bil prav zvezdnikov oče Jeffrey tisti, ki je LaBeoufa seznanil s svetom omame. »V mlajših letih sem bil obkrožen z drogami vseh vrst. Od marihuane do kokaina in heroina. Prvi džojnt pa sem dobil od očeta, ko sem jih štel 11, morda 12.« Čeprav ne krivi le očeta za svoj zdrs v past alkoholizma, saj je nikakor ne nepomembno vlogo pri tem igral tudi glamurozni svet sedme umetnosti, ki pa zna biti nadvse kritičen. Ko je za nekatere filme začel žeti nedobrohotne kritike, se je s tem pač spopadel tako, kot je najbolje znal. Z bežanjem v alkoholno pozabo. Ni znal namreč sprejeti nasveta starejših filmarjev, denimo Stevena Spielberga, naj ne bere tega, kar se po medijih o njem pisari. »To je bilo nemogoče. Imel bi občutek, da sploh ne obstajam,« pravi Shia, prepričan, da je bilo starejšim generacijam, v času pred internetom in družabnimi omrežji, vsaj s tega vidika precej lažje. »Tedaj si lahko lagal samemu sebi. Preprosto si se zaprl v svoj lepi mehurček, brez skrbi, kaj je zunaj njega.« Ob tem da je idole našel v zvezdnikih, ki so vsaj toliko kot po umetnosti sloveli tudi po hedonističnem življenjskem slogu. »Nikoli nisem znal piti. Tega nisem niti maral. A sem vedel, da preprosto moram piti,« ob čemer so mu misli nemudoma zajadrale k (vsaj nekdaj) težavnemu Robertu Downeyju Jr., ki ga je koval v zvezde, že skoraj po božje častil in želel posnemati.



Zaradi alkohola se je trgal z vajeti. In več ko je popil, bolj neukročen je postajal. »Mislim, da sem imel skoraj Napoleonov kompleks. Ko sem začel piti, sem se namreč počutil manjšega, kot sem v resnici. Zato sem postajal glasnejši in glasnejši. Čeprav to v resnici nisem bil jaz. Ljudje so mi začeli govoriti, da si bom uničil kariero, da bom zavrgel vse, za kar sem garal. In to niso bili le naključni znanci, ampak ljudje, ki jih spoštujem in s katerimi si želim sodelovati. Zato se trudim zaslužiti njihovo spoštovanje.«