Od obeh žena se ločuje po 36 letih

Večina tistih, ki se poroči, se poroči enkrat. Nekateri dvakrat, morda celo večkrat. Spet tretji nikoli. Kljub temu da igralec Ben Vereen s tem, da je v minulega pol stoletja dvakrat izrekel poročne zaobljube, nikakor ne štrli iz povprečja, sploh za svet zabavne industrije ne, vendar buri duhove. Ker njegove obljube večne ljubezni, ki jih je pred 40 leti izrekel zdaj že odtujeni ženi Nancy Bruner, v očeh zakona v resnici niso imele nobene teže. Še več, z njimi je globoko zabredel v nezakonite vode, saj je bil še vedno poročen z ženo številka ena, Andreo, ki je zadnja desetletja preživela v zmotnem prepričanju, da sta z mladostno ljubeznijo že dolgo ločena. »Pred leti ji je povedal, da sta ločena. Zdaj pa ni ugotovila le, da sta še vedno poročena, ampak tudi, da je medtem drugo žensko popeljal pred oltar.«



Pisalo se je leto 1965. S tonyjem in emmyjem ovenčani igralec, ki jih je tedaj štel 19, se je poročil s komaj 14-letnim dekletom, ki je pod srcem že nosilo njegovega otroka. Njuna mlada ljubezen ni obstala, saj je že nekaj let pozneje vložil ločitveni zahtevek in ne da bi se ozrl, zapustil Andreo in njunega malčka. Sledil je igralskim sanjam, ko mu je življenje na pot pripeljalo Nancy, ki ji je leta 1976 nataknil prstan večnosti, ki pa se je zanju izpela po 36 letih, leta 2012. Zaradi nepremostljivih razlik sta zagnala ločitveno kolesje. A očitno te ločitve in že prej poroke sploh ne bi smelo biti, saj so ga poročne zaobljube uradno še vedno vezale na Andreo. »To je zasebna stvar in nič še ni bilo dokazno,« je zdaj obtožbe o bigamiji komentiral Vereenov odvetnik John DiMascio, medtem ko je zvezdnikov predstavnik dodal, da je Vereen leta 1972 vložil ločitvene papirje, ki jih je dve leti pozneje vložila še Andrea. Tako naj bi bil »upravičeno prepričan, da je ločen, vso zmedo pa je pripisati bodisi slabemu vodenju evidence, ki so jo tedaj še vodili ročno, bodisi napaki igralčevega tedanjega odvetnika«.



Njegova ločitev od Nancy še ni uradno končana, ko je Vereen zakorakal na sodišče, da se loči še od prve žene. »V bistvu sta poročena že pol stoletja,« trdi Harold Mayerson, odvetnik Andree, ki zdaj od zvezdniškega moža zahteva preživnino, pravično delitev premoženja in poplačilo odvetniških stroškov. »Zgolj lani je zaslužil 400 tisočakov, torej nikakor ni obubožan,« pravi Mayerson in pridaja, da je njegova varovanka, »živela izjemno skromno, praskala na vseh koncih in krajih, da je preživela. Ko je odšel, je namreč zapustil dekle z majhnim otrokom, barva polti pa ji je tedaj še dodatno oteževala že tako težko življenje. Zato upamo, da bo storil pravo stvar in pomislil na to, da je sama vzgajala in preživljala njegovega sina.« Poudaril je še, da je dolga leta nato živel z Brunerjevo, z njo imel otroka, jo podpiral in se od nje ločil. A vendar ne verjame, vsaj v celoti ne, da je Vereen verjel v legalnost druge poroke. »Na poročni listini bi moral zavesti datum prve ločitve, česar ni storil. To je pri vsej stvari precej sumljivo.«



Vse je sprožil njen pokojninski zahtevek, na katerem se je zavedla kot ločenka, a zapisa o njeni ločitvi ni bilo nikjer, četudi je vanjo trdno verjela. Čeprav sama – tako trdi Andrea – nikoli ni vložila ločitvenega zahtevka, kot ji nihče ni nikdar izročil Benovega, je zaradi njegovih besed, da se ločuje, in ob dejstvu, da je odkorakal iz njenega življenja, pač sklepala, da je konec njunega zakona uredil tudi uradno. A je nato v luči novih informacij z Vereenom nemudoma navezala stike, da sprožita ločitveni postopek. Ob tem, da je že tedaj, januarja letos, poskušala z odtujenim možem zunajsodno skleniti nekakšen finančni dogovor, ki bi ustrezal obema. Zdaj ju tudi sodnica poziva, naj zgladita spore zunaj dvorane, saj si verjetno nihče izmed njiju ne želi, da o njuni usodi odloča neznanec.