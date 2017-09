Od novinarke do milijonarke

Kraljica Letizia, žena španskega kralja Felipeja VI., ki je prestol zasedel junija pred tremi leti, je bila rojena v ne ravno premožni družini, a tudi revni niso bili. Lahko bi rekli, da je bila družina Oviedo, tako se je Letizia pisala pred poroko, iz srednjega sloja, bodoča kraljica pa se je po končani srednji šoli odločila, da gre po očetovih stopinjah in doštudirala je novinarstvo. Kariero je začela pri lokalnem časniku, nato jo je pot zanesla na televizijo, kjer je napredovala vse do voditeljice večernih poročil. Nato se je zaročila s španskim prestolonaslednikom in pustila službo.

Že poročena

Zaroka je dvignila nemalo prahu, saj se prinčevim staršem ni zdela primerna za bodočo kraljico, tako so menili tudi številni Španci. Eden od razlogov je bil vsekakor ta, da je bila Letizia pred tem že poročena. Na srečo le civilno, tovrstne poroke pa Katoliška cerkev ne priznava in v drugi se je lahko poročila tudi cerkveno. Felipe in Letizia sta si večno zvestobo obljubila leta 2004 in Letizia se je iz novinarke nemudoma prelevila v princeso. Z možem je potovala po deželi in zunaj njenih meja ter se udeleževala vseh mogočih dogodkov, kar je bilo zanjo izjemno stresno. A nova služba je prinesla tudi večji zaslužek. Kot televizijska voditeljica je Letizia zaslužila solidno plačo, ki pa se seveda ne more primerjati z bogastvom, s katerim razpolaga kot španska kraljica. Leta 2014 je revija Richest objavila, da naj bi njeno premoženje znašalo dobrih deset milijonov evrov, natanko pol manj kot premoženje njenega moža, a kljub temu veliko. Ker je španska monarhija prejela precej kritik na račun zapravljanja, se je kralj leta 2015 odločil, da si plačo zniža za 20 odstotkov.



A španska vladarja kljub vsemu bogastvu močno zaostajata za britansko kraljico Elizabeto II., ki naj bi imela po oceni revije Forbes kar 448 milijonov premoženja. V to so seveda vštete vse njene nepremičnine in posestva. Vendar ni najbogatejša plemkinja na svetu. Močno jo prekašata denimo brunejski sultan Hassanal Bolkiah, ki ima pod palcem kar 17 milijard evrov, in savdski kralj Abdullah, ki se ponaša s 14 milijardami evrov premoženja.