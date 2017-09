Od nekdaj je želela tri otroke

Vojvodinja Cambriška, ki se tudi pri tretji nosečnosti bori s hudo slabostjo, zaradi katere je, ko je pod srcem nosila Georgea, morala celo v bolnišnico, je menda že dolgo želela še tretjega otroka, a je bilo potrebnega nekaj prepričevanja, da se je za povečanje družine ogrel tudi njen mož William. Catherine je namreč odrasla v veliki družini, bila je ena od treh otrok, in na otroštvo ima izjemno lepe spomine, s sestro in bratom pa se še dandanes odlično razume, zato je hotela enako izkušnjo tudi za svoj naraščaj.

»Kate je vedno hotela več kot dva otroka. Več prepričevanja je bilo potrebnega, da se je s tem strinjal William,« je britanskim medijem povedal družinski prijatelj. »Ker je bila ena od treh, je tudi sama vedno hotela vsaj tri otroke. William bi imel dovolj dva. Sam ima zgolj brata in George je bil naporen otrok, kar ga je nekoliko prestrašilo. Ko sta dobila Charlotte, ki je precej bolj pridna, je spoznal, da ni vedno tako hudo, in nekoliko se je omehčal. Poleg tega imata že nekaj izkušenj z otroki in še eden bo zdaj zanju mala malica,« je še dodal omenjeni prijatelj. Pred dnevi se je Catherinin stric Gary Goldsmith na družabnem omrežju nekoliko pošalil, češ da se nečakinja najbrž ne bo ustavila niti pri tretjem. »Super mama je. Se bo ustavila pri treh? Dvomim. Z Williamom uživata v starševstvu in z otroki se imata super,« je zapisal.

Od žena prestolonasled-nikov se pričakuje, da bodo rodile dva otroka – dediča in rezervo.

Od žene prestolonaslednika se sicer pričakuje, da bo rodila dva otroka oziroma, kot pravijo v šali, »dediča in rezervo«, tudi zato William ni bil navdušen nad zamislijo, da bi prav onadva prekinila to tradicijo in družino povečala za še enega potomca. Poleg tega je Catherine zelo slabo prenašala nosečnost, med obema jo je pestila huda slabost, zato so redki pričakovali, da bo zanosila še v tretje.

Zgodba se je ponovila tudi tokrat, zaradi česar je bila vojvodinja primorana zamuditi tudi enega najpomembnejših dogodkov v življenju svojega štiriletnega sinčka – prvo pot v šolo. Zaradi hipermeze sta bila vojvoda in vojvodinja prav tako primorana svetu obelodaniti novico o nosečnosti prej, kot je sicer običajno, po dopolnjenem tretjem mesecu. Vojvodinja mora do nadaljnjega namreč izpustiti prenekateri opravek in službeni obisk, in kot je slišati iz virov blizu kraljevi družini, ji ne gre nič kaj bolje. A v bolnišnico ji za zdaj še ni treba. Catherine ostaja v domači postelji, za njeno dobro pa skrbi tudi njena mama Carole Middleton.