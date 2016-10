Od mojstrov seksa do otroških plenic

Mila in Ashton imata drugega otroka na poti, a zvezdnik že sanjari o tretjem. Foto: Instagram

Prihaja nova generacija hollywoodskih lomilcev ženskih src! Ne le, da naj bi pod srcem Mile Kunis rastel mali fantič, svoje fantke sta v teh dneh na svetu pozdravila tudi zvezdnik Oglaševalcev Sam Page, ki mu je žena Cassidy Boesch povila malega Logana, zvezdnico drzne, precej žgečkljive serije Mojstri seksa Annaleigh Ashford pa je osrečil prihod prvorojenca Jacka, sad njene ljubezni z možem Joejem Tapperjem.



Sprva pes, nato še sin



Postavni igralec Sam Page, ki si je ustvaril ime v priljubljenih serijah Opravljivka, Razočarane gospodinje in Oglaševalci, o zasebnosti običajno trmasto molči. A vendar vseeno s svetom deli najpomembnejše trenutke življenja, čeprav le s kratkimi fotografskimi utrinki. Tako je predlani jeseni s fotko oznanil, da je postal najsrečnejši moški na svetu, ko je pred oltar popeljal izbranko, svetlolaso Cassidy. Zdaj je razkril, da je njuna ljubezen že obrodila sad in je pri 38 letih vendarle postal očka. »Pozdravljen na svetu, moj sin Logan,« je navdušeno vzkliknil, malček pa je, čeprav star komaj nekaj dni, že našel najboljšega prijatelja. Kosmatega, umirjenega družinskega zlatega prinašalca, za katerega je ponosni očka prepričan, da bo njegovega sinka naučil marsičesa. »Najnovejši, najboljši in nasvetlejši del mojega življenja se že druži z našim kosmatincem. Ta dva se bosta drug od drugega ogromno naučila.«

