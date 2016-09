Od igralke zahteva dušilec za pištolo

Skoraj pet let je preživela v relativnem miru in z občutkom varnosti, naslednji štirje meseci pa bodo spet zelo negotovi. »Izpuščen bom čez štiri mesece,« je v sporočilu ameriški igralki Sharon Stone namreč zapisal njen zalezovalec, ki je zaradi ogrožanja njene varnosti in varnosti njenih otrok leta 2011 pristal za vrati zaprtega oddelka psihiatrične bolnišnice. Phillip Barnes ves ta čas ni pozabil na svetlolaso krasotico, ki mu je zameglila razum. Našel je pot in ji pošiljal sporočila, eno bolj zlovešče od drugega, sodu pa je izbilo dno zadnje, v katerem ji grozi s svojo skorajšnjo svobodo. Sharon je nemudoma stopila do varuhov zakona, saj je že dodobra spoznala temnejšo plat slave in lepote. Prvič pred dobrimi 15 leti, ko je italijanski Romeo preletel ocean, da bi omožil krasotico, a je namesto njene ljubezni dobil zgolj nalog prepovedi približevanja. Zatem pa je vse potihnilo. Do leta 2011, ko sta se nad hollywoodsko divo spravila kar dva oboževalca, zaradi katerih je resno razmišljala, da bi prodala svojo vilo in se odselila. Nekam, kjer je nihče ne bo mogel najti.

