Od Gerarda Butlerja k Lievu Schreiberju

Konec septembra je v Hollywoodu spet zadonel zven razbitih črepinj. Raztreščila se je namreč še ena ljubezen. Enajstletne romance med Lievom Schreiberjem in Naomi Watts, med katero sta se jima rodila dva sinova, je bilo namreč nenadejano konec. »Oče in mama sva, zato bova del življenja drug drugega za vedno. Ne glede nato, kaj se je zgodilo med nama, vedno si bomo blizu,« je dejala svetlolaska in pridala, da sta z odtujenim partnerjem po več mesecih tehtanja preprosto spoznala, da je njun razhod najboljše, kar lahko storita za družino. Morda najboljše, a ne nujno tudi lahko, saj igralka priznava, da ima še vedno, osem mesecev pozneje, slabe dni. Ki pa jih ima Liev verjetno precej manj, saj je očitno že našel novo ljubezen v objemu dolgonoge Morgan Brown.



Posloviti se od enajstih skupnih let ni lahko. A vendar postaja iz dneva v dan lažje. »Sem samska, a še vedno sva z Lievom mama in oče. Ko potegnem črto, mi gre dobro,« se je naposled malce odprla Wattsova in pridala, da so nekateri dnevi pač boljši od drugih. Ne nazadnje nobena sprememba ni lahka, saj te izkorenini iz dobro znane rutine. »Slaven ali ne, spremembe vsakogar plašijo, saj prinašajo novosti. Nikdar ne veš, kaj te čaka za naslednjim vogalom,« pravi Naomi, katere prioriteta sta seveda osemletni Sasha in leto mlajši Samuel. »Zagotoviti želim le, da sta otroka zdrava in srečna. To si želim za prihodnje.« Pri čemer ji več kot pomaga tudi Liev, ki mu želi le vse najboljše. Ne le ker je »čudovit oče, ampak je tudi izjemen moški. Še vedno sva v toplih, dobrih odnosih in upam, da bo pri tem tudi ostalo.«



Četudi se je njuna ljubezen izpela, sta si v skupnih letih dala ogromno. In spomin na to ne zbledi, zaradi tega nekdanjemu partnerju še naprej želiš srečo. In, vsaj sčasoma, verjetno tudi novo ljubezen. A čeprav te Naomi še ni našla, naj bi Lievu oči že obstale na notranji oblikovalki, ki je novembra lani po dveh letih turbulentne romance s hollywoodskim žrebcem in ljubiteljem nežnejšega spola Gerardom Butlerjem dokončno pristala na trgu samskih. »Njun odnos nikakor ni platonski. Vsekakor sta se tudi romantično zapletla. Ogromno se smejita, okoli hodita objeta. Skupaj sta videti srečna,« je o domnevni porajajoči se romanci med Lievom in nekdanjo Gerardovo ljubico dejal vir. Čeprav morda še več kot besede povedo fotografije.