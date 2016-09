Od borilnih veščin do tujih jezikov

Telesna privlačnost in izjemna fizična moč, ki se mu rišeta na izklesanih mišicah, nikakor nista dovolj. O tem je prepričan vsaj britanski zvezdnik akcijskih hitov Jason Statham, ki ne želi napenjati več zgolj mišic, ampak krepiti tudi spomin in s polno paro zaposliti sive celice. Kar lahko na mah stori z učenjem tujih jezikov. Tega se bo lotil precej velikopotezno, saj v svoj življenjepis ne želi dodati znanja enega samega tujega jezika, ampak kar treh. »Začel bom s španščino,« pravi superzvezdnik, prepričan, da mu bo znanje tega drugega najbolj razširjenega jezika prišlo prav tudi pri katerem od filmskih projektov.



Umetnost borilnih veščin ima v mezinčku. Še za odtenek bolje mu gre verjetno umetnost skakanja v vodo, ki ji je posvetil dolgih 12 let in ga je pred četrt stoletja popeljala celo na nekakšno različico olimpijskih iger držav nekdanjega britanskega imperija, na igre Commonwealtha. A medtem ko se je v mlajših letih očitno prvenstveno posvečal osvajanju športnih sfer, ki so mu nato utrle pot v filmsko meko, je za igralca, ki bo prihodnje leto srečal abrahama, zdaj napočil trenutek, da razširi še svoja jezikovna obzorja. Začenši z učenjem španščine, kar bo nato nadgradil še z učenjem jezika zaljubljencev, zapeljive francoščine, jezikovno odisejado pa bo končal tako, da osvoji še nemščino. Precejšnji zalogaj, ki se ga bo loteval med predahi med enim in drugim filmskim projektom.