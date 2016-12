Novopečena starša sta presrečna. Mick je bil prisoten pri porodu, mati in sin pa se počutita dobro, je sporočil tiskovni predstavnik.

Jagger ima še sedem otrok iz štirih prejšnjih zvez, ki so stari od 17 do 46 let – Karis, Jade, Elizabeth, Jamesa, Georgio, Gabriela in Lucasa. Ima tudi pet vnukov in pravnukinjo, ki jo je rodila njegova vnukinja Assisi.