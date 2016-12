Očetu kupila farmo in mu še  uredila zmenek

Velja za eno od najbolj smešnih žensk Hollywooda, lani pa se je uvrstila tudi na seznam stotice najvplivnejših ljudi in med deseterico najbolj navdušujočih. Toda Amy Schumer bi z lahkoto zasedla tudi prestol najboljše hčerke pod soncem, o čemer je verjetno prepričan njen oče Gordon. Ne le da mu je letošnjo pomlad uresničila sanje, ko je za rokav potegnila soigralko Goldie Hawn, v katero je že vse življenje malce zagledan, in mu organizirala videotelefonski pogovor z zvezdnico. Zdaj je še globoko segla v žep in očetu, verjetno kot malce zgodnje božično darilo, kupila njihovo nekdanjo družinsko kmetijo, ki so jo izgubili pred dobrima dvema desetletjema, ko so ostali brez beliča in razglasili bankrot. In, seveda, ostali brez kmetije, obdane s koruznimi polji.



Ko je zbolel oče, je šlo vse po zlu



Danes je njeno premoženje ocenjeno na dobrih 15 milijonov in si lahko privošči tako rekoč vse. Toda v zgodnjih najstniških letih je zvezdnici namazanega jezika marsičesa manjkalo, kljub temu da je na svet privekala v precej dobro preskrbljeno družino, saj je njen oče s prodajo pohištva zaslužil manjše bogastvo. A se je nato, ko jih je Amy štela devet, vse začelo podirati kot hišica iz kart. Očetu so zdravniki postavili diagnozo multiple skleroze, zaradi česar je šel njegov manjši pohištveni imperij hitro v franže, ves njegov težko prigarani denar pa so izgubili. Komedijantkina mama Sandra se je zaljubila v drugega in zapustila bolnega moža. »Dejstvo, da je bil moj oče bolan, me je grozno zmedlo. Nisem vedela, kaj storiti, sploh ker se mi ni niti sanjalo, kakšen je potek razvoja multiple skleroze. Oče je trpel grozne bolečine,« se spominja krutega obdobja zgodnjega mladostništva. »Bilo je, kot bi se znašla sredi filma Igre lakote. Poskušala sem vzeti vajeti v svoje roke. Na vse pretege sem se trudila, da bi poskrbela za vse in vse spravila v red. Bilo so dnevi, ko je bil oče v redu in smo se šalili, s humorjem smo poskušali preživeti vso grozo. A spet druge dni je bilo nadvse boleče.« Ob čemer se ji je v spominu najbolj zasidral dogodek, ko jih je štela 17 in jo je oče pospremil na letališče ter izgubil nadzor nad mehurjem.



Bolečino pretopila v smeh



Že kot deklica se je s humorjem spopadala z nezavidljivim družinskim položajem. In to ji je ostalo vse do danes. Še več, s tem si je ustvarila kariero. »Verjetno ni ničesar bolj groznega in bolečega kot to, da ljubljeno osebo le nemočno opazuješ, kako nazaduje in počasi propada. To je več, kot lahko preneseš, zato iščeš pot, kako bi se vsemu smejal. Le tako namreč preživiš. Zato tedaj, ko stopim na oder, zaplavam v najbolj boleče spomine in poskušam v njih vnesti smeh in lahkotnost. Vem, da mi je malenkost lažje pri srcu, če slišim borbe drugih, zato tudi jaz delim svoje z drugimi,« priznava svetlolaska, ki si je ime ustvarila kot stand up komedijantka in nato presedlala v filmske vode.



Odkupila je lepe spomine



Na odru se pogosto dotakne svojih otroških travm, toda zdaj je zaplavala tudi v malce lepše spomine. Spomnila se je tistega dne, ko so doma še živeli v blaginji in kot družina. Na njihovi farmi se je kot brezskrben deklič zapodila skozi polje visoke koruze in si na vse pretege želela, da se oče zapodi za njo. Kar so ujeli tudi na družinski filmček, ki ga je zdaj delila s širšo javnostjo. Zaradi radosti v srcu, da je očetu lahko podarila neprecenljivo darilo. »Ko smo izgubili vse, smo izgubili tudi družinsko kmetijo. A zdaj sem jo kupila nazaj. Za očeta!« je dejala zvezdnica. Ki s tem Gordonu ni podarila le domačije s posestjo, ampak nekaj precej vrednejšega. Spomine na lepše čase.