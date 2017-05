Očetu bivše ukradel avto in vlamljal k njeni mami

Ljubezen lahko grozovito boli, uničeno razmerje lahko posameznika notranje trpinči še leta potem, ko so se poti z ljubljeno razšle. Tega se dobro zaveda Conrad Hilton, mlajši brat razvpite Paris Hilton, ki je minuli konec tedna vlomil v hišo igralke E. G. Daily, matere svoje nekdanje ljubezni, njenemu očetu Ricku Salomonu pa ukradel luksuzni avto znamke Bentley. Poleg vsega drugega je s tem prekršil sodni nalog o prepovedi približevanja, ki ga je njegovo nekdanje dekle Hunter proti mladcu doseglo že pred dvema letoma.



Romanca svetlolase Hunter in zdaj 23-letnega Conrada je izzvenela konec leta 2014, a Conrad je ne more pozabiti. Le nekaj mesecev potem, ko je dobil košarico, ji je grozil, da si bo vzel življenje, če ga ne vzame nazaj, večkrat naj bi jo brez povabila obiskal in kazal znake, da se lahko njegova žalost zaradi strtega srca prevesi v nasilje. Materi ljubljene je jadikoval, da si Hunter želi za ženo. Sodnik je zato že maja 2015 ugodil zahtevi prestrašene Hunter in izdal nalog o prepovedi približevanja. Za Conrada je bil to le nepomemben list papirja, kar je dokazal že čez en mesec, ko si je nezakonito utrl pot v hišo E. G. Daily. A niti aretacija ga ni spametovala, saj je že oktobra 2015 spet poskušal navezati stik z bivšo. In to tako goreče, da tedaj ni posredovala le policija, ampak se je moral vmešati tudi njegov oče Rick Hilton, ki je le stežka pomiril menda povsem podivjanega in obupanega mladeniča.



Lani se je naposled vse umirilo. Hunter je najbrž verjela, da jo je Conrad končno prebolel. A se je uštela. Konec minulega tedna, ob uri, ko večina spi, je Conrad vdrl na posest njenega očeta in mu izmaknil bentleyja. Nato se je pojavil pri njeni materi, a je njegov poskus vloma ustavil prihod policije nekaj po četrti jutranji uri. Aretirali so ga zaradi kraje avtomobila, poskusa vloma in kršenja prepovedi približevanja, varščina je 60 tisočakov.



Četudi vdira v zasebnost družine, se mami oboževane Hunter obupani fant smili. »Očitno preživlja zelo težko obdobje, ki pa se vleče že precej dolgo. Pokušala sem biti potrpežljiva in razumevajoča, zato policije večkrat sploh nisem poklicala. Jasno je, da so to dejanja nekoga, ki mu gre zelo slabo. In takemu človeku zapor ne bo dobro del ali mu pomagal razrešiti težave. Conrad potrebuje pomoč,« je dejala E. G. in še, da je zaradi težavnega fanta v stikih z njegovimi starši, saj si vsi želijo le eno: da si Conrad opomore, se pozdravi, ob tem pa so vsi varni.