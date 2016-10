Oče Melanie Trump je bil v zaporu

UTAJA DAVKOV IN NEDOVOLJENA TRGOVINA

Oče morebitne prve dame ZDA Melanie Trump Viktor naj bi bil zaradi utaje davkov in nedovoljene trgovine menda celo v zaporu, poroča Požareport. To naj bi bilo razvidno iz dokumentov udba.net, kjer je ob imeni Viktor Knavs in njegovih osebnih podatkih navedeno, da je oseba zabeležena v kazenski evidenci.

Dejanji naj bi bili storjeni leta 1976, Požareport pa še piše, da je bil skoraj brez dvoma obsojen na zaporno kazen – predvideva, da bi to lahko bilo povezano s preprodajo avtomobilov na črno.