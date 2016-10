Oče jih je zapustil, mama se je zapila

Šel je po očetovih igralskih stopinjah in (v nasprotju z njim) v svetu filma mu je tudi resnično uspelo, a to je le ena od redkih skupnih točk, ki so Bryana Cranstona, z emmyji ovenčanega zvezdnika serije Kriva pota, povezovale z očetom Josephom. A kako bi ga nanj tudi lahko vezalo več stvari, ko pa je Joe že pri njegovih enajstih letih odkorakal iz sinovega življenja, neozirajoč se nazaj. Vse do svojih poslednjih dni. »Vrhunec mojega življenja je bil dan, ko so mi otroci odpustili,« je Joe le tri dni pred smrtjo leta 2014 zapisal na košček papirja. A medtem ko mu je Bryan odpustil, da je živel in odraščal brez očetovskega lika, tega ni pozabil, brazgotine ob bolečini občutja popolne zapuščenosti pa se še do danes niso povsem zacelile.



Odraščal med kurami



Prvih deset let je bilo čudovitih. Mama Audrey Peggy se je pozorno vrtela okoli treh sinov, oče jih je učil športa. »Vse smo počeli skupaj, Joe nam je domov celo pripeljal osla, s katerim smo se igrali,« v spominih A Life in Parts (Življenje v delih) piše zvezdnik, ko se je vsa družinska idila nenadoma, z danes na jutri, razblinila. Joe je zaradi sanj o igralski veličini spakiral kovčke, mama pa se je v žalosti in obupu zapuščene ženske zatekla v objem steklenice. Nenadoma brez skrbnih staršev je bil Bryan odposlan k starim staršem na perutninsko farmo. »Oče se je odločil biti brez nas. Mati pa se je odločila postati alkoholičarka, utopiti žalost in zamero. Postala je senca same sebe,« piše Bryan in nadaljuje, da se še ni povsem otresel mladostnih bolečin. »Nihče nam nikdar ni razložil, čemu nas je oče zapustil. Bilo je huje, kot če bi umrla v prometni nesreči, saj sta fizično še vedno obstajala, a smo vseeno ostali brez njiju.«



Pri 22 letih je napel vse sile, da bi izsledil izginulega očeta. V pričakovanju, da ga bo našel, kako se utaplja v kesu, da bi mu nato lahko vse odpustil. A je moral čakati še nekaj let, da sta se z očetom spravila. Medtem ko je njegova mama na stiske iz zgodnejših let preprosto pozabila, saj jo je doletela alzheimerjeva bolezen. Ne le da je pozabila na bolečino, ki ji jo je prizadejal mož, bolna in v jeseni življenja je spet našla ljubezen. V domu starostnikov, s sostanovalcem, ki je tudi trpel za alzheimerjevo. Ob čemer igralec priznava, da ga materina bolezen ni pretirano prizadela. »Žal mi je tistih, ki so s starši ustvarili topel, ljubeč odnos, pa se ta zaradi bolezni v le nekaj mesecih razgradi, izgine. To je kruto. In tega mi ni bilo treba doživeti, saj sem mamo izgubil že desetletja prej, pri trinajstih.«



Ubila te bom! Ne boš me zapustil!



Z odličnimi odnosi s starši se ne more pohvaliti. Kot tudi ne z dobro roko pri izbiranju žensk v mlajših letih. V zgodnjih 80. letih, ko jih je štel kakšnih 25, se je zapletel v s spolnostjo nabito afero z žensko, ki jo imenuje zgolj Ava. A so se njuni dnevi in noči, polni strasti, že hitro prevesili v hude spopade vika in krika, a zveze z neuravnovešeno ljubimko ni in ni mogel končati. Tega mu preprosto ni pustila. Zato je odrešitev videl v žajfnici Loving, ki ga je povedla v New York. A če je mislil, da se je Ave s selitvijo odkrižal, se je pošteno zmotil. Nekaj mesece pozneje mu je sledila v Veliko jabolko, uspelo se ji je prebiti na prizorišče snemanja, na telefonski tajnici pa mu je puščala sporočila, da ga bo dala ubiti. Ko ji je zagrozil, da bo ta sporočila predvajal njeni materi, se je v vrtincu besa pojavila na pragu njegovega stanovanja, od koder so jo vreščečo odstranili šele policisti.