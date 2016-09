Obubožani Charlie Sheen

Zabredel je tako globoko v finančne težave, da Charlieju Sheenu, nekdaj težkemu kar 125 milijonov ameriških zelencev, ni preostalo drugega, kot da s sklonjeno glavo potrka na dom staršev in si izprosi nazaj svojo nekdanjo sobo.



Uživaško življenje brez misli na jutri ali posledice se mu je pošteno maščevalo. Medtem ko je svojčas življenje zajemal z veliko žlico in izkoriščal prednosti, kot se spodobi za naziv najbolje plačanega televizijskega igralca, ki je pred le dobrimi petimi leti za vsako epizodo humoristične serije Dva moža in pol zaslužil skoraj dva milijončka, zdaj v njegovem žepu zeva velikanska praznina. »Svoje bogastvo je vrgel skozi okno. Vse je zafrčkal za zasebna letala, droge, ženske in pozneje za plačevanje molka,« je povedal vir, ki je pri zadnjem imel v mislih 10 milijonov, kolikor naj bi jih izkašljal tistim, ki bi sicer raztrobili svetu, da je okužen z virusom HIV. Ko pa temu dodamo še plačevanje zdravil, s katerimi se bojuje proti svoji bolezni, stroške vsakodnevnega življenja in preživnin nekdanjima ženama, potem je izračun skoraj na dlani. Zvezdnik je ostal brez prebite pare!



Naj je z nekdanjima ženama Denise Richards, s katero ima dve hčerki, in Brooke Mueller, ki mu je povila dvojčka, v slabih ali mlačnih odnosih, v igralčevi hudi uri sta se vendar spomnili nekdanje ljubezni, ki ju je z njim povezovala. Zaradi denarnih težav je mesečna preživnina 50 tisočakov, kolikor jih je plačeval vsaki, zanj namreč postala prevelik zalogaj, da sta konec prejšnjega meseca privolili, da se znesek razpolovi. A vendar naj bi bilo le vprašanje časa, ko tudi tega ne bo zmogel več. »Žalostno je. Nihče ga noče več zaposliti. Najsi se še tako trudi, dela ne najde.« Zato je potrkal na starševska čustva in se preselil v hišico za goste pri očetu in mami. Da morda privarčuje vsaj kakšen belič.