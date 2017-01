Obubožana Lohanova sočutna z begunci

Razvpita Lindsay Lohan je razburila javnost s sicer dobronamernimi, a vseeno precej pretiranimi izjavami o tem, da dobro razume, kako se počutijo begunci, ki jih je pred dobrima dvema mesecema obiskala v Turčiji. Dejala je, da se v njihovo stisko lahko vživi zaradi nesreče, ki jo je doletela prav v dneh okoli obiska, ko jo je na jadrnici zgrabilo sidro in ji skoraj odtrgalo prst. »To, da sem skoraj ostala brez prsta, mi je spremenilo življenje. Pomagalo mi je razumeti strahote, s katerimi se soočajo sirski begunci,« je dejala 30-letnica.



Delila darila



Sicer znana predvsem po številnih aferah se je Lindsay konec prejšnjega leta odločila, da bo prepoznavnost izkoristila za dober namen. »Vsi ne moremo početi velikih stvari. Lahko pa majhne z obilico ljubezni. Začnimo že pomagati sirskim beguncem – kot smo obljubili,« je pozivala igralka pred poletom v Turčijo, kamor je potovala, da bi pomagala širiti glas o trpljenju sirskih beguncev. V spremstvu namestnika turškega ministra za šport in mladino Abdurrahima Boynukalina je najprej obiskala istanbulsko bolnišnico za begunce. Delo tamkajšnjega osebja naj bi ji tako seglo v srce, da je obljubila, da bo na svojem naslednjem obisku pomagala kot prostovoljka. »Vzela si je čas, se pogovarjala z bolniki in njihovimi družinami. Vse, kar je videla in slišala, jo je globoko ganilo,« je povedal Boynukalin.



Poleg bolnišnice je zvezdnica v turškem velemestu obiskala sirsko družino Hussein, ki je morala zbežati iz domačega Alepa in si zatočišče poiskati v Turčiji. Oče je bil v Alepu hudo ranjen, njegova žena s tremi otroki pa je zbežala v Turčijo, kjer zdaj, čeprav jim mesto plačuje najemnino, životarijo v precej bednih razmerah. Igralka je mednje pa tudi med druge begunske družine razdelila obilico daril. »Postanimo že pozorni na to, kar se dogaja, in začnimo pomagati,« je pozvala ter poudarila, da bi tudi Hollywood moral resno jemati od njega geografsko sicer precej oddaljeno problematiko, saj ima to moč, da lahko ozavesti svetovno javnost.



Dolguje za stanovanje



Igralko je dobrodelnost pritegnila po mučnemu letu 2016, ko je spet polnila rumene medije z vragolijami v svojem slogu. Potem ko se je aprila 2016 zaročila z ruskim bogatašem Jegorjem Tarabasovim, ga je le nekaj mesecev po zaroki, julija, označila za nasilneža. Zvezdnica je takrat z Jegorjem počitnikovala na grškem otoku Mikonos, ko se je med golobčkoma vnel prepir. LiLo je na izbrančevem telefonu namreč odkrila sumljivo sporočilce in mu mobilnik zalučala v morje. Vročekrvnemu Jegorju je zaradi zaročenkinega vedenja prekipelo in v ljubljeno je vrgel kozarec s pijačo, med njima so letele težke besede, začel jo je grabiti. Prav tedaj se je v bližini pojavil Dennis Papageorgiou in prekinil spopad. Svetlolaska naj bi se v rešitelja zaljubila, vendar se je navdušenje pozneje menda ohladilo.



Zdaj naj bi bila samska, bolj kot moški pa jo zanimajo dobrodelne aktivnosti. V kratkem se namerava vrniti v Turčijo, na družabnih omrežjih je v teh dneh objavila (in pozneje izbrisala) pretresljivo osebno izpovedno pesem, v kateri je med drugim opozarjala na nasilje v svetu, v katerem živimo.



Kljub njenim dobrim namenom pa afer z njo v glavni vlogi ne bo povsem konec: ker že mesece ni plačala najemnine za razkošno stanovanje v Londonu in stanodajalcem dolguje okoli 92.000 evrov, jo na začetku leta 2017 čaka razglasitev bankrota.