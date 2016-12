Obtoženi Bill Cosby se izgovarja na slepoto

Par mesecev pred vstopom v osmo desetletje se je Bill Cosby v teh dneh spet znašel na sodišču, kjer mu bodo zdaj sodili za tri primere napada in posilstva, ki so se, tako trdijo žrtve, zgodili v njegovem domu v Philadelphii leta 2004. A 79-letnik se na vse kriplje poskuša izmakniti roki pravice in zdaj pravi, da je slep! Kot je prepričana odvetnica njegovih žrtev, nekdanji zvezdnik slepoto samo igra. »Pretvarja se, da je slep, da bi se zasmilil javnosti, saj se zaveda, da je njegova igra končana. Pretvarja se in zahtevali bomo, da njegovo domnevno zdravstveno težavo potrdi stroka,« je odločna odvetnica žrtev. Najhujša kazen, ki ga lahko doleti, je dosmrtni zapor. Komikovi odvetniki so o Cosbyjevi domnevni slepoti spregovorili že oktobra, češ da zaradi nje naj ne bi mogel prepoznati žensk, ki ga tožijo za posilstvo.



Več kot 50 posilstev?



Igralec, glavni junak humoristične nanizanke Cosby je v javnosti do nedavnega veljal za zgled družinskega očeta in moža. Čeprav so obtožbe in tožbe na račun spolnega nadlegovanja deževale že pred zanj usodnim letom 2014, je njegovim odvetnikom nekako vselej uspelo zadevo skriti pred očmi javnosti. Da je na videz prijazni in nasmejani Cosby v resnici prava pošast, je prišlo na dan šele leta 2014, ko je njegov stanovski kolega, komik Hannibal Buress, v svojem nastopu brez dlake na jeziku razglasil Cosbyja za poslijevalca. Posnetki so se znašli na spletu, to pa je sprožilo pravo poplavo izpovedi žensk, ki so trdile, da so bile tudi one žrtve izprijenega zvezdnika. Vsega skupaj se je nabralo več kot 50 pričevanj, vendar se jih je večina zgodila tako daleč v preteklosti, da igralca zaradi njih ni bilo več mogoče kazensko preganjati.

