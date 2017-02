Obtožena, da zastruplja mačke

Pevka Maja Blagdan med sosedi, kot kaže, ni najbolj priljubljena. To lahko sklepamo po obtožbi, ki jo je pred kratkim kar prek facebooka svetu sporočila ena od njenih sosed. Ta je o 48-letnici, ki je med drugim predstavnica stanovalcev, dejala, da zastruplja mačke, ki se sprehajajo po dvorišču zgradbe.



Objava se je bliskovito razširila po straneh društev za zaščito živali. Soseda je ob besedilu objavila fotografijo mačje hrane, v kateri je viden strup za podgane. Zapisala je tudi, da je Maja Blagdan pred letom dni pobirala podpise za odstranitev mačk z dvorišča. Pevka je vse obtožbe zanikala. »Neutemeljeno so me povezali s primerom zastrupljanja mačk na dvorišču zgradbe, v kateri stanujem. Soseda, ki je prijavila primer zastrupitve, me neutemeljeno javno izpostavlja in krivi za to nesrečno dejanje,« se je odzvala pevka. Zatrdila je, da z zastrupitvami nima nič, dejala, da ne ve, kdo je krivec, in poudarila, da gre za obsojanja vredno dejanje.



»Kot predstavnica stanovalcev v svoji zgradbi nikakor ne odgovarjam za vedenje preostalih sosedov ne v svoji ne v okoliških zgradbah, s katerimi si delimo dvorišče,« je sklenila estradnica. V bran se je znani Hrvatici postavil tudi eden njenih prijateljev. »Te obtožbe nimajo zveze z Majo. Je moja najboljša prijateljica že več kot 20 let. Pomagala mi je podreti drevo na dvorišču družinske hiše. Ko sva ga posekala, je zajokala,« je dejal 40-letni Boris Kosmač, imitator in organizator lepotnega tekmovanja za miss turizma.



Pevka je sicer globoko verna, k čemur so jo pred desetimi leti spodbudila predavanja karizmatičnega Zlatka Sudca. »Pomembno se mi zdi, da smo dobri predstavniki vere in da s svojo predanostjo odpiramo srce drugim, zato s skupino nastopam v cerkvah,« je nekoč dejala.