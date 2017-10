Obtičal na tekočih stopnicah

Obisk savdskega kralja v Moskvi se ni začel najbolje: po pristanku letala so kot vselej do plovila pripeljali stopnice – tekoče in še zlate povrhu –, po katerih bi se monarh spustil na trdna tla. Potem je Salman bin Abdulaziz stopil nanje, a daleč ni prišel, saj so se že po nekaj trenutkih ustavile; kralj je 20 sekund stal, potem pa ugotovil, da se stopnice le ne bodo premaknile, in sestopil peš. Ruski predsednik Vladimir Putin je srečanje že označil za mejnik v odnosu med državama. Salman je Ruse opisal kot prijateljski narod in pristavil, da je Savdska Arabija predana krepitvi vezi med državama »zaradi miru in varnosti«.

Za štiridnevni obisk so Savdijci rezervirali kar dva luksuzna hotela.

Savdijci so poskrbeli, da so se kot drugod tudi v Moskvi počutili kot doma, z 81-letnim kraljem je tja prišlo 1500 ljudi, poleg zlatih stopnic pa je s sabo na štiridnevni obisk prinesel tudi svoje preproge, kar 800 kilogramov hrane in tudi osebje, ki je za štiri dni nadomestilo prenekaterega hotelskega uslužbenca, kralj ima v sobi hotela Four Seasons celo svoje pohištvo.

1500 ljudi je s kraljem prišlo v Moskvo.

Savdska vlada je rezervirala kar dva luksuzna hotela v celoti, in sicer Ritz Carlton in Four Seasons, slednji je moral prositi nekaj gostov, da so odpovedali rezervacije za ta čas, in celo izseliti nekaj ljudi, ki tam stalno bivajo. Hotel je rezerviran do 8. oktobra in ni odprt za javnost, je povedal neki dobro obveščeni vir.