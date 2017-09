Obsedena: žensko, ki nosi njunega otoka, pazijo varnostniki

Nosečnosti in poroda ne pri prvem ne pri drugem otroku Kim Kardashian ni doživela v njuni opevani lepoti. Obakrat jo je pestila grozna slabost, ob tem pa še strahovi in bolečine zaradi zapletov. Že ko je pod srcem nosila prvorojenko North, je trpela zaradi preeklampsije, po porodu pa je del posteljice ostal v njej, zato so jo morali zdravniki postrgati. Podobno se ji je ponovilo pri sinku Saintu. A si je vseeno želela še tretjega, čeprav je poslušala zdravniške nasvete, ki so ji srčno odsvetovali nosečnost v tretje. In menda našla, tako se že nekaj mesecev šepeče, drugo pot do uresničitve želja.

Naj stane, kolikor stane

Najela naj bi nadomestno mater, ki naj bi Kim in Kanyeja Westa, vsaj če je v govoricah kaj resnice, že januarja osrečila z dojenčico. Za katero že zdaj, čeprav še ni privekala na svet, budno skrbita. Žensko, ki nosi njunega otoka, želita zaščiti pred vsakršnim zunanjim zlom, zato sta zanjo najela varnostno službo, ki je ne spusti izpred oči. Kar, seveda, ni poceni, saj naj bi le za varovanje in udobje nadometne matere doslej plačala že skoraj dva milijona dolarjev (1,67 milijona evrov).



Za žensko, ki jima bo uresničila največjo željo, ni nič dovolj dobro ali dovolj varno. Zanjo sta najela hišo, za katero nihče ne ve, in jo opremila z najboljšo varnostno tehnologijo, ki jo je moč dobiti za denar. »Na seznam zaposlenih sta dodala tudi šest varnostnikov, ki nad njo bdijo 24 ur na dan. Priskrbela pa sta tudi štiri različne avtomobile in voznika, ki jo vozi, kamor želi.« Skupek vsega pa naj bi prišel s ceno skoraj dveh milijonov dolarjev. »Vredno je. Za svojega nerojenega otroka želita le najboljše.« To najboljše pa seveda vključuje tudi, kaj malčica v trebuščku zaužije, zaradi česar se mora zvezdničina nadomestna mati držati prehrambenega režima, ki ji ga je predpisala starleta. Alkohol, cigarete in surove ribe seveda ne pridejo v poštev.