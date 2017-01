Obrnila je novo stran: Čas je, da začnem pisati nova poglavja

Ekranizacija literarne uspešnice Petdeset odtenkov sive, ki ji zdaj sledita še nadaljevanji, je Dakoto Johnson postavila na zemljevid filmskih zvezd. A vloga zadržane Anastasie Steele, ki začne zaradi ljubezni do pregrešno čednega milijonarja odkrivati svet grobe spolnosti, ji je prinesla precej več kot le slavo in prepoznavnost. Kajti če so se ji stvari kot šeškanje, privezovanje, podrejanje in nadvladovanje med seksom včasih zdele nepojmljive, je zaradi filma začela odkrivati mikavnejšo plat tega. »Tega sveta prej nisem poznala, zdaj pa vidim, da je pravzaprav resnično lep,« je presenetila še samo sebe in pridala, da je tisto, kar jo je morda najbolj pritegnilo, vsaj na začetku, široka paleta spolnih igračk. »Nekatere so sicer precej umazane in opolzke, a spet druge so čudovito lepe in elegantne.«



Kljub temu ima dovolj igranja v filmih, pri katerih igra osrednjo vlogo spolnost. »Pripravljena sem se lotiti drugačnih projektov. Čas je, da začnem pisati nova poglavja,« pripoveduje lepotička, ki ji je bilo na trenutke skoraj žal, da je sprejela vlogo Anastasie. A zdaj, ko se ozre nazaj, vendar ničesar ne obžaluje. »Take karierne poti sicer nisem načrtovala, a sem zdaj vendar ponosna na delo, ki sem ga opravila. Ko potegnem črto, sem prav zaradi 50 odtenkov pristala tu, kjer sem sedaj. V svetu filma, katerega del sem si tako močno želela postati.«