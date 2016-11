Oboževalci šokirani: zakon seks ikone samo prevara?

Kar 50-letni zakon Dolly Parton in Carla Deana je očitno samo krinka za njeno lezbično romanco z Judy Ogle, prijateljico iz otroštva, piše Robert Randolph v novi knjižni uspešnici s pomenljivim naslovom Doctors to the Stars, ki razkriva najgloblje skrivnosti kraljice countryja, za katero se že leta šušlja, da je istospolno usmerjena.

Kot piše Radar Online, Randolph trdi, da je o tem pred svojo smrtjo spregovoril doktor Arnold Klein, ki sta ga Dolly in Judy skupaj obiskovali in menda niti malo skrivali svoje ljubezni. Po njegovem prepričanju Dolly česa takšnega ne bi nikoli priznala, saj bi s tem najbrž izgubila številne oboževalce. »Svojo kariero postavlja pred dekleta. Priznanje ni opcija zanjo,« naj bi bil trdil pokojni Klein.

Parton in Dean sta v zakonu že od leta 1966, a se par le redko pojavlja v javnosti.

Pevka sicer zavrača govorice o istospolni usmerjenosti, a obenem priznava, da sta si z Judy zelo blizu in da celo spita v isti postelji. Je velika borka za pravice homoseksualcev kljub dejstvu, da je njeno občinstvo pretežno konservativno usmerjeno.