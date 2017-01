Obljubila,  da bo nevesta

Nevestin pajčolan. Tako so poimenovali 55-metrski slap na Novi Zelandiji, ki se razliva v čaroben tolmun, obdan z gozdom. Primernejšega imena ne bi mogli najti, vsaj če bi vprašali Ashley Greene, zvezdnico filmske sage Somrak, saj je njen izbranec Paul Khoury prav tam zbral pogum in postavil najpomembnejše vprašanje življenja. »Se boš poročila z menoj?« je trepetajoč v pričakovanju odgovora pred čudovito kuliso vodne zavese padel na eno koleno in izvlekel diamantni prstan. Ob tem so se lepotički po licih ulile solze radosti.



Ne več kot trije otroci



Rjavolasa zvezdnica je avstralskega televizijskega napovedovalca spoznala leta 2013, na božični dan leto pozneje pa jo je že presenetil s prstanom. V lično zavitem darilcu pod novoletno smrečico. A čeprav je Ashley že tedaj vzklikala, da je najsrečnejša ženska na svetu, je vendar hitro preprečila morebitne govorice o zaroki. »Le zaljubljena sem,« je tedaj dejala. In če je bil prvi prstan znak ljubezni, je tokratni simbol večnosti in želje, da skupaj osivita. »Obljubim, da ti bom vsak dan preostanka svojega življenja na obraz narisal nasmeh. Dopolnjuješ me, ljubim pa te bolj kot vse preostalo,« ji je Paul odprl srce, ob čemer je zatrepetalo njeno. »Bolj čudovitega trenutka še nisem doživela. Iz mene je napravil najbolj srečno žensko. Zato komaj čakam, da mu bom lahko vsak dan svojega življenja izkazovala svojo silno, brezmejno ljubezen,« je igralka nemudoma delila s svojimi 750.000 sledilci na instagramu, ob čemer je pridala, da Paulu vsekakor govori v prid tudi to, da je s prstanom zadel žebljico na glavico ter izbral najlepšega. Popolnega.



Na prednovoletno popotovanje po Novi Zelandiji se je odpravila kot običajno dekle, vrnila pa se je kot zaobljubljena ženska. A čeprav želi lepotička sprva še malce uživati v radostih, ki jih prineseta zaroka in nato poroka, ni prav daleč dan, ko si želi okusiti še materinstvo. »Verjetno bom imela dva otroka. A nič več kot tri!« že razmišlja o naraščaju, čeprav se ji ne mudi pretirano. »Ne želim biti kot moja mama, ki naju je z bratom imela že zelo mlada. Z očetom šele zdaj resnično uživata. Sama pa se želim sprva poročiti, nato uživati in šele potem imeti otroke. Ko se bom zanje vendarle odločila, se jim bom predala v celoti. Na to pa še nisem pripravljena, še vedno sem malce preveč sebična.«