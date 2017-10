Obleko si je narisala na golo telo

Grška princesa Marie-Chantal globoko obžaluje fotografije z razkošne in bahave rojstnodnevne zabave njene hčere, ki so bile objavljene na instagramu. Praznovala sta dva, njena 21-letna hči, princesa Maria-Olympia, in mož, grški kronani princ Pavlos, fotografije z razsipne zabave v Gloucestershiru z naslovom revolucioniziraj smoking, udeležili so se je ugledni gostje, denimo španski kralj Felipe, krščenka princa Charlesa India Hicks pa tudi Paris in Nicky Hilton, pa se niso pojavile samo na instagramu, pač pa tudi v časnikih, kjer so zabavo označili za dekadentno in ekstravagantno.

A 48-letna princesa Marie-Chantal je prepričana, da so fotografije njeno družino predstavile v napačni luči, in poudarja, da ne pokažejo tega, kar so v resnici. »Bila je zasebna zabava, tematska, mladi pa so ekspresivni, povsem drugačna generacija. Žalostno je, da se fotografije napačno interpretira, v resnici nismo taki. A nikoli pač ne moreš osvojiti vseh, kajne?« Incident je zdaj za njo, pravi in še, da je pripravljena iti naprej.



Mati petih in podjetnica

Premožna princesa je živela v razkošni vili v londonskem predelu Chelsea, a se je z družino odselila v New York, ker ima »krasno energijo«, kot je pojasnila, poleg tega pa bo Olympia študirala v ZDA, in sicer oblikovanje, torej je bilo najpametneje oditi iz Londona.

Grška princesa ima lastno linijo oblačil za otroke, ki se imenuje po njej, Marie-Chantal.

Princesa Marie-Chantal je od leta 1995 poročena z grškim prestolonaslednikom, kronanim princem Pavlosom, najstarejšim sinom grškega kralja Konstantina II. in Danke Anne-Marie; imata pet otrok, najstarejša je princesa Olympia, princ Constantine-Alexios je star 18 let, princ Achileas-Andreas jih ima 17, princ Odysseas-Kimon 12 let, princ Aristidis-Stavros pa devet. Marie-Chantal je bila premožna, še preden se je poročila v kraljevo družino; je druga hči milijarderskega poslovneža Roberta Millerja, ki je obogatel z brezcarinsko prodajo, tudi njena ekvadorska mati Maria Clara Pesantes Becerra je iz višjih krogov. Ima svoj posel, blagovno znamko oblačil za otroke, ki se imenuje kar Marie-Chantal. Med njenimi strankami so Victoria Beckham, Reese Witherspoon in Kim Kardashian, oblači pa tudi evropske kraljeve otroke, denimo švedskega princa Oscarja in princeso Leonore ter vnuka monaške princese Caroline. Grška princesa upa, da bo selitev čez lužo dobra za njen posel, s katerim se sicer ukvarja že 17 let. Na Otoku ima dve trgovini, pogodbo s trgovcem Marks & Spencer, prodaja tudi prek spleta, kmalu naj bi na trg poslala serijo vozičkov. »Moja blagovna znamka je kot moj otrok. Bila sem mlada mama, tretjič noseča, ko sem začela delati, ustvarjalna sem, rada rišem. Vselej sem želela od sebe dati le najboljše.« In očitno ji uspeva, za pižamo je treba odšteti 50 evrov.