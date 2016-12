Oblečene igralke je slekel do duše

V Parizu so te dni na ogled postavili slavni Pirellijev koledar za prihodnje leto, ki je vselej slovel po okusnih fotografijah golih ali skoraj golih mladih žensk, ki so jih slavni fotografi posneli na eksotičnih lokacijah. Toda časi se spreminjajo. Koledar za leto 2017 nosi naslov Emotional, Čustven, na posnetkih pa med drugimi blestijo dame Helen Mirren, zavita v odejo, dlani Kate Winslet in Uma Thurman, ki nosi puli. Fotograf Peter Lindbergh je dejal, da so ženske na fotografijah »gole, čeprav so povsem oblečene«, saj jih je fotoaparat »slekel do same duše«. Lindbergh, ki je v letih 1996 in 2002 že fotografiral koledar, je dodal, da gre za »klic po sodobni lepoti v nasprotju s strahom pred popolnostjo in mladostjo«. Cilj je prikazati prave ženske takšne, kakršne so, brez močnih ličil in retuširanja, pravi: »Gre za drugačno vrsto golega, to je pomembneje kot telesni deli. Pokazati sebe takega, kakršen si zares.«



Najbolj nadarjene ženske na svetu



Premik se je začel lani, ko je fotografirala Annie Leibovitz. Na koledarju ni bilo tradicionalnih golih supermanekenk, temveč močne ženske, ki so kaj dosegle, fotografinja je delala samo v studiu. Koledar za leto 2017, to bo že 44. izdaja, sestavlja 40 podob, večinoma črno-belih portretov, ki so nastali v petih krajih, in sicer v Los Angelesu, Berlinu, Londonu, New Yorku in na francoski plaži Le Touquet. Med portretirankami je 14 (z oskarjem nagrajenih) igralk s štirih celin, stare so od 28 do 71 let; med njimi so Mirrenova, ki je z 71 leti najstarejša, pa 55-letna Juliannne Moore, 50-letna Robin Wright, 70-letna Charlotte Rampling, 31-letna Léa Seydoux, Lupita Nyong’o, 28-letna Alicia Vikander in 37-letna Zhang Ziyi. Lindbergh pravi, da so najbolj nadarjene ženske na svetu. Edina relativno neznana je Anastasia Ignatova, predavateljica z moskovskega državnega inštituta za mednarodne odnose. Nemški fotograf Lindbergh pravi: »Kot umetnik se čutim odgovornega, da osvobajam ženske od ideje večne mladosti in popolnosti.« Na posnetkih, ki so seveda čudoviti, je tako videti tudi gubice in drobne nepravilnosti.



Mirrenova, ki se je skupaj s Thurmanovo in 49-letno Nicole Kidman, ki je tudi na fotografiji, v torek udeležila predstavitve, pravi, da je koledar kulturna sprememba, ne pa tudi konec potovanja: »Velika sprememba je. Danes je mladim dekletom zelo zelo težko, pred velikim izzivom so. Pomagamo jim lahko tako, da jim povemo, da gre življenje naprej in da je krasno, da gre naprej. V tem času pa lahko postoriš marsikaj.« Thurmanova je hvalila fotografa, ki da hoče s svojim delom osvoboditi ženske od današnjih lažnih standardov: »Moja mama je govorila, lepota je v dejanjih. Verjetno prvi korak pa je sprejemanje sebe takšnega, kakršen si. Lindberghova različica je čudovita.« Kidmanova, ki pravi, da je možu Keithu Urbanu najbolj všeč nenaličena, je dodala: »Naj ti nihče ne zlomi duha, je bil nasvet moje mame.« Igralka, ki ima dve hčerki, pravi, da dekleta še vedno ocenjujemo po videzu: »A se je najpomembneje vprašati, kakšen si, kakšna je tvoja notranjost... to je glavno vprašanje in to je pot, po kateri gremo vsi.« In še: »Biti brez ličil dokazuje pogum, biti ti, samozavest, moč.« Moorova je opisala, kako je prišla na snemanje: »Brez ličil, z razmršeno pričesko, s podočnjaki, Lindbergh pa je rekel, ne, ne, super si.« Winsletova je dodala, da je hotela, da je na fotografiji tudi hrbtna stran njenih dlani, češ da je na njih opazila spremembe in da jih preprosto obožuje: prislužile so si kar celo stran koledarja. »Ljudje nas vedno poskušajo predstaviti kot mlajšo 40-letnico ali bolj svežo 50-letnico. Če smo 40-, 50- ali 60-letnice, pa ni dobro?«



Od leta 1964 se je pod fotografije za koledar podpisalo nekaj najslavnejših fotografov, med njimi so Terry Richardson, Bruce Weber in Mario Sorrenti, na posnetkih pa so bila največja imena iz sveta mode, manekenstva in zabave. Toda na voljo ni prav veliko izvodov menda najslavnejšega koledarja na svetu: le kakih 2000 jih natisne italijanska družba, ki izdeluje pnevmatike, pa še ti so rezervirani za pomembne stranke in vipovce.