Objokuje smrt

Starleta Nikolina Ristović se je zadnje dni začasno umaknila s facebooka, instagrama in drugih družabnih omrežij. To je za 44-letnico, ki običajno redno objavlja na spletu utrinke iz svojega življenja, zelo nenavadno. Ob nedavni vrnitvi med spletne sledilce je pojasnila, da se je objavam odpovedala, ker je preživljala težko obdobje.



»Dolgo... Več mesecev nisem mogla odpreti te strani. Prvič zato, ker je za vedno odšla moja Vesna, s katero sva se spoznali tukaj. Že prej sem vedela, da je zelo bolna. Tukaj me je vse spominjalo na njo. Bo težava izginila, če se bom izogibala kraju, ki me spominja nanjo?« je napisala Nikolina in takoj dodala, da se to ni zgodilo. »Ni izginila. Ni nama uspelo. Vesna je morala oditi v neki kraj, kjer ni bolečine. Niti poslovili se nisva, kot bi se morali. Ni mogla več,« je še sporočila.



Tragični dogodek pa ni bil edina stvar, ki je Nikolino žalostila zadnjih 14 dni. Poleg tega se je borila s spomini na svojega psička Tysona, ki so ga pred tremi leti prav v tem času do smrti pogrizli sosedovi psi. »In potem je prišel današnji dan, obletnica moje prve pasje ljubezni, ki je bila pravzaprav kriva, da sva se z Vesno spoznali. Tudi njega ni več. Tudi on je na kraju, kjer ga ne boli več. To si govorim, da bi pomirila samo sebe, v sebi izgovarjam floskule, da bi pregnala bolečino, a ne pomaga. Pravijo, da čas celi rane in da te žalost pripravi na novo veselje, da sta žalost in sreča povezani kot vrtnica in trn,« je sklenila voditeljica.



A če je nekatere sledilce objava ganila, so se drugi obregnili ob Nikolinin čustveni izliv in ji zaradi njega pripisovali celo psihične težave. »Naj bo vse, ki prenašajo in objavljajo, nato pa analizirajo moje objave – sram! To ni namenjeno vam niti tistim neštetim ljudem, ki jih to ne zanima, prav tako tudi ne komur koli zunaj majhnega kroga ljudi, ki to razumejo. To je namenjeno majhnemu krogu humanitarcev in borcev za pravice živali, katerega aktivna članica je bila tudi moja Vesna. Objava je namenjena ljudem, ki so jo poznali in s katerimi takole komuniciram, ker so razpršeni po svetu. Vsi, ki pišete neumnosti, se lahko skrijete za enim samim majhnim delčkom dobrih del, ki jih je v življenju naredila ta ženska. Sram naj vas bo.«