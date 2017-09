Obeta se poroka v kiltih in ob zvokih dud

Zaljubila sta se v divjini. On kot Jon Snow in ona kot Wildling Ygritte, domišljijska junaka fantazijske serije Igra prestolov, a vendar je bila njuna ljubezen obsojena na propad. Ubila jo je puščica, Ygritte je prestrelila prsni koš. Na srečo igralcev Kita Haringtona in Rose Leslie resničnost ni v celoti posnemala umetnosti in tragične usode televizijskih junakov. Čeprav sta se zaljubila v seriji in resničnem življenju, bo njuna zgodba imela srečen konec. Tistega, ko Kit svojo srčno izvoljenko popelje pred oltar. Za Kita ni bilo lažjega kot zaljubiti se v rdečelaso lepotico, sploh ko ju je obdajala neokrnjena divja lepota Islandije, kamor ju je 2012. popeljalo snemanje serije. »Tri tedne smo zaradi snemanja preživeli na Islandiji. Dežela je čudovita, severni sij čaroben. Tam sem se zaljubil. Rose me je že od začetka privlačila, in ko temu dodaš še romantično pokrajino in dejstvo, da pred kamerami igrata ljubimca, potem ni lažjega, kot da se v to osebo tudi v resnici zaljubiš,« je lepotec izdal trenutek, ko je izgubil srce. Čeprav sta nežna čustva dolga štiri leta skrivala pred svetom in jih razkrila komaj lani. No, vsaj svetu. »Mami in očetu sem takoj povedal!« Kot je staršem zaljubljeno novico takoj sporočila tudi Rose.

5 let ljubezni bosta naposled okronala z zaroko.

Kit je že skoraj od začetka vedel, da je v Rose našel žensko, s katero želi osiveti. In ko bi bilo le po njegovem, bi jima že davno zadoneli poročni zvonovi. »Kit že celo večnost ve, da se želi z Rose poročiti. A ona je želela, da se pred tem pomembnim korakom sprva preselita skupaj in ustalita,« je povedal vir. Zato se je njuna ljubezen razvijala postopno, po korakih, dokler tudi rdečelasa Škotinja ni bila pripravljena, da romanco poneseta na višjo raven. Začenši z življenjem pod skupno streho.

»Presrečen sem, preselil sem se skupaj s svojo najboljšo prijateljico!« se je nad januarskim premikom v njuni zvezi navduševal Harington, ki je ljubljeni dal proste roke, da v njuni hiši preuredi vse, kar si želi. »Preselila se je k meni, a sem želel, da bi se počutila, da je to tudi njen dom. Da to ni več moja, ampak najina hiša.« In nekaj mesecev skupnega življenja jima je bilo zadosten dokaz, da sta si namenjena na dolgi rok. Že poleti naj bi Kit ljubljeno zasnubil in slišal tisto eno, najslajšo besedico. »Datuma še nista določila, a sta prijateljem in družini zdaj že povedala, da sta zaročena.«



Kdaj bo napočil veliki dan, ne vesta niti zaljubljenca, a najverjetneje bo ta obarvan karirasto. Kit je že dokazal, da mu želje ljubljene ogromno pomenijo, da ji bo verjetno želel podariti tudi sanjsko poroko. Torej tradicionalno svatbo na njenem rodnem Škotskem, s kilti in igranjem dud.