Obamova starejša  hči kljubuje Trumpu

Tisoči Američanov odkrito kažejo nezadovoljstvo nad prvimi dejanji novega predsednika Donalda Trumpa in njegovimi odločitvami. Zdaj se jim je pridružila kar starejša hči nekdanjega predsednika Malia Obama. Osemnajstletnica je prejšnji teden prišla na filmski festival Sundance v zvezni državi Utah, pri tem pa se je udeležila še protestnega shoda, na katerem so se zbrali nasprotniki gradnje dveh naftnih cevovodov čez sveto ozemlje ameriških Indijancev Sjujev.



Seveda to ni ostalo neopaženo, presenečeni so bili celo organizatorji manifestacije. Kot je povedala aktivistka Shailene Woodley, ki so jo pred nekaj meseci aretirali zaradi sodelovanja na podobnem shodu, je bilo srečanje s hčerko nekdanjega predsednika za njih nekaj neverjetnega. »Malia ni navaden človek, ki bi v svojem prostem času prišel na naš shod, ampak je hči nekdanjega predsednika, in s tem dejanjem je pokazala, da bi rada sodelovala pri širjenju demokratičnega gibanja, ki se bori za prihodnost nas in naših otrok,« je dejala.



Kot je znano, naj bi eden od obeh naftovodov, tako imenovani Keystone XL, povezoval ZDA in Kanado, a Malijin oče Barack Obama je v času predsedovanja njegovo gradnjo prepovedal. Vendar je Trump, takoj ko je postal predsednik, podpisal ukaz, ki gradnjo dovoljuje, in s tem sicer osrečil kanadskega predsednika vlade Justina Trudeauxa, svoje nasprotnike pa navdal z veliko mržnjo.



Še bolj sporna je druga cev naftovoda, imenuje se Dakota Acces, ki poteka prav čez sveto ozemlje indijanskega plemena Sju (Sioux) in bi s postavitvijo ogrozil tudi ogromno virov pitne vode. Dolg kar 1900 kilometrov, naj bi tekel čez štiri ameriške severne države in naj bi črno zlato prek distribucijskega centra v Illinoisu pripeljal v osrčje države. Med vidnejšimi osebnostmi naftovodu nasprotujeta Leonardo DiCaprio in Jane Fonda.