O Michaelu Schumacherju: Čudeža ne bo

Astrološko se težke bolezni, ki ogrožajo življenje, kažejo tako z obremenjujočimi vplivi na telo (ascendent, 1. hiša, vladar) in človekovo vitalnost, moč (Sonce) kot z napornimi postavitvami in povezavami planetov (in vladarjev) v 6. hiši zdravja, 8. hiši smrti in 12. hiši bolnišnic itd. Schumacher ima glede vsega naštetega močno obremenjeno karto. Ne gre za smolo, taka ali drugačna nesreča je bila zapisana, usojena, ne bi se ji mogel izogniti in je del njegove karme, njegova lekcija v tem življenju.



Venera je vladarica horoskopa, postavljena v 11. hišo v vodnarja. Čeden je, bil je uživač, usmerjen v materialno, a tudi napreden, moderen, nenavaden, z veliko potrebo po svobodi. V kvadratu je z Neptunom, ki kaže komo, nezavest. Planet je koten, v opoziciji z ascendentom in vrh lotosa – predstavlja upanje, koma ga je na neki način rešila, zaščitila, sicer bi umrl na mestu. Sonce je v kvadratu s Saturnom v 12. hiši ujetosti, nemoči, bolnišnic, kome – močno obremenjujoč vpliv, ki pa kaže, da na ravni duše s tem bremenom odplačuje neko karmo. Zadeve se še bolj jasno kažejo skozi 6. hišo zdravja – na vrhu sta Uran (nepredvidena nesreča, hitro, nenadno) in Jupiter, vladar 8. hiše smrti, preobrazbe, ki poveča razsežnost dogodka, ter južnim karmičnim vozlom, vse skupaj v opoziciji s Kironom (ranjenost, bolečina). Še en znak, da je zadeva povezana s preteklo karmo. Mars v inkonjunkciji s Kironom in severnim vozlom iz 6. hiše zdravja (vladar 12., koma) samo še dopolnjuje zgodbo – udarec, glava. V letu nesreče so mrki večkrat padli na ogrožajoče točke v horoskopu, rojstni zapisi so bili spodbujeni in namenjeno se je odvilo.



Pa ima kakšno možnost za čudež? Dispozicije ne kažejo popolnega okrevanja ali bistvenega napredka. Neptun v karti ni samo slab, torej se je s komo rešil, se zatekel vanjo – in v tem stanju lahko ostane kar nekaj časa. Je pa res, da bo 2017. zanj zelo naporno in aspekti nakazujejo prej velike pritiske in odhajanje kot izboljšanje stanja. Pr. Luna je v 12. hiši osame, bolnice, nezavesti, v konjunkciji s Saturnom, inkonjunkciji s Plutonom, z Neptunom in Marsom. Vse to so njegove pereče točke za zdravje in telo. Pr. ascendent je v kvadratu s Saturnom, pr. Mars pa na Neptunu. Problematika je izpostavljena. Serija tranzitov počasnih planetov podpira verjetnost, da se bo šlo na slabše, ne na boljše – Saturn kvadrat na Pluton in pr. ascendent iz 8. hiše smrti, Pluton opozicija pr. ascendent (telo) in kvadrat Saturn, Uran konjunkcija Saturn, kvadrat ascendent in opozicija Pluton, Neptun, Mars … Kot bi se zbrali na kup vsi najtežavnejši aspekti. Poleg tega pade sončni mrk februarja 2018 na Venero, vladarico ascendenta. Prav mogoče je, da bo po res hudem letu tedaj dokončno odšel.

