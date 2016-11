Novo dekle princa Harryja: Je egoistična in povzpetniška

Princ Harry je zaljubljen. Britanski mediji že dva dni divje poročajo, da je srce postavnega princa omrežila 35-letna igralka Meghan Markle, ki jo mnogi poznajo iz serije Nepremagljivi dvojec.

Njena sestra Samantha je medijem razkrila, da se parček dobiva že pet mesecev, a vse skupaj skrbno skrivata pred javnostjo. Jo je pa sestra tudi javno napadla in jo označila za plitko, narcisoidno in povzpetnico.

Igralkina sestra, ki so ji leta 2008 diagnosticirali multiplo sklerozo, je še razkrila, da si je Meghan vedno želela biti princesa, princ Herry pa naj bi ji bil všeč zato, ker je vedno »padala« na rdečelasce. A v isti sapi dodaja, da vedenje njene sestre ni primerno za kraljevo družino.

Princ Harry in Meghan naj bi se spoznala poleti v Torontu na promociji Herryjevega dogodka. »Tako srečen že dolgi ni bil. Je zelo sproščen in Meghan je očitno prišla v pravem trenutku,« je vir razkril medijem.

Igralka, ki šteje že 35 let in je že ločena, naj bi pogosto potovala v London, kjer se je sestajala s Harryjem, spoznala naj bi tudi njegove prijatelje, princa Williama in Kate.