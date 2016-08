Nova soseda v palači

V Kensingtonski palači bo že konec letošnjega leta zelo živahno, na eno od kraljičinih posestev se seli tudi princesa Eugenie.



Jack še ni pripravljen



Osma v vrsti za prestol bo tako soseda Cambridgeevih, princa Williama in vojvodinje Kate ter njunih otrok, in pa drugega bratranca, princa Harryja, poročajo britanski časniki. Hči princa Andrewa in vojvodinje Yorške Sarah Ferguson si bo dom sama ustvarila v enoti Ivy Cottage, ki ponuja štirisobno stanovanje, njen partner Jack Brooksbank pa se ji za zdaj ne bo pridružil. Čeprav sta 26-letna princesa in tri leta starejši podjetnik že šest let srečna v razmerju, ne bosta hitela s selitvijo pod skupno streho, ob novici o Eugeniejini selitvi pa sta še zavrnila govorice, da sta se zaročila. »Čeprav sta skupaj že zelo dolgo, Jack še ni pripravljen prevzeti pomembne vloge ob princesi, bo pa vsekakor čez nekaj časa,« so pojasnili dvorni viri in pristavili, da princesa trenutno počitnikuje v Balmoralu, kraljičinem škotskem posestvu, z materjo, očetom in sestro.



Eugenie in Jack sta se spoznala v švicarskem smučarskem središču pred skoraj sedmimi leti, kmalu sta postala nerazdružljiva, za življenje pod skupno streho pa očitno še nista pripravljena. Eugenie vse od študijskih let živi s starejšo sestro Beatrice v palači sv. Jakoba.