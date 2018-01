Nova poroka na britanskem dvoru

LONDON – Princesa Eugenie, mlajša hči britanskega princa Andrewa in njegove nekdanje žene, rdečelase Fergie, je zaročena s svojim dolgoletnim fantom Jackom Brooksbankom.

Iz Buckinghamske palače so sporočili, da bo poroka letos jeseni v kapeli svetega Jurija v Windsdorju.

The wedding will take place in the Autumn of 2018 at St George's Chapel in Windsor, with further details to be announced in due course. pic.twitter.com/3oL6F6hoYG