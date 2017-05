Nosila sem že vse konfekcijske številke

V enem trenutku je z zaobljeno ritko, vitkimi, dolgimi nogami ter polnim oprsjem pri ženskah vzbujala zavist, moškim pa skomine. V spet drugem se je iz svetlolase, greha vredne zapeljivke spremenila v tarčo posmeha in krutih šal zaradi kilogramov, ki jih je pridobila. Ob čemer svet Jessici Simpson ni štel v olajševalno okoliščino dejstva, da je hkrati s pridobivanjem teže zakorakala na pot materinstva.

Oblačila za vse postave

Prvič pred petimi leti in v drugo še komaj leto pozneje. A se zlobnim opazkam ni pustila, ampak je raje počasi in zdravo krenila na pot pridobivanja prednosečniškega telesa s spremenjenim življenjskim slogom pod budnim očesom organizacije za izgubo teže Weight Watchers. »Ko te mediji zaradi teže vzamejo pod drobnogled, je to resnično boleče. Nikoli ne bom razumela, da te ocenjujejo le po videzu, da je vse, kar resnično šteje, številka, ki jo pokaže osebna tehtnica,« je dejala pevka, ki je krenila po poti premnogo drugih zvezdnic zabavne industrije ter se preizkusila tudi kot modna oblikovalka. Z eno pomembno razliko. Njena oblačila niso primerna samo za manekenke in suhice, ki prej kot na ženske spominjajo na obešalnike. Oblačila, pod katera se podpisuje, namreč lahko nadenejo ženske vseh velikosti in vsakršnih oblin. Ker je, ne nazadnje, tudi sama skakala od najmanjše do že precej obilne konfekcijske številke.

V svet je sprva poslala linijo nosečniških oblačil, nedavno pa se je vrgla še v oblikovanje za šport, pri čemer je najpomembneje, da se v njih počutijo udobno in lepo vse ženske, ob najbolj mršave suhice do tistih, ki jih ljudje označujejo za debelinke. »Z mamo Tino sva v oblikovalski proces vpeti od prvega do zadnjega koraka, vsak kos oblačila pa moram na koncu še požegnati. Najpomembnejše se mi zdi, da ne izključim nobenega tipa ženske. Vsaka se mora čutiti vključena, vsaka mora ne glede na težo vedeti, da sem mislila tudi nanjo. Če, denimo, ustvarim majico, želim vedeti, da bo na voljo v vseh številkah, od najmanjše do največje,« pravi Simpsonova in dodaja, da se ji to verjetno zdi tako pomembno prav zaradi lastnega nihanja v telesni teži. »Svet me je videl že v vseh različicah. Nosila sem verjetno že vse konfekcijske številke, zato dobro vem, kako pomembno je, da ko brskaš po trgovini, najdeš ustrezno velikost zase.«

Po dveh otrocih je garala, da si je povrnila popolno postavo. Zaradi sebe kot tudi zaradi zlobnih šal zaradi telesa. »Ljudje niso mogli utihniti, moja spreminjajoča se teža je postala neusahljiv vir govoric in pogovorov. To bi motilo vsako,« je priznala, da ji je javnost prišla do živega. Čeprav se zaveda, da je to le površina, ki se hitro spraska. »Če bi imela značajske napake, bi to razumela. A ljudje se obesijo na telesne pomanjkljivosti, ki so v resnici nepomembne. A sem bila vseeno zelo stroga do sebe in spoznala, da je to tek na dolge proge,« pravi in priznava, da je zadovoljna s svojimi nogami, četudi ji je na njej sami najbolj všeč nos. »Ker ni popoln. Sem pa postala zadovoljna s svojim trebuhom, saj vem, kaj vse je prestal. Ne le da sta v njem zrasla moja otročička, nato se je še spreminjal s trdim delom. In je danes dokaz, kaj lahko dosežem.«