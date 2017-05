Noseča s Todorićem

Vse kaže, da bo srbska manekenka Milica Mihajlović kmalu zibala. Če gre verjeti govoricam, je že nekaj tednov noseča z izbrancem Ivanom Todorićem.



Par je skupaj od konca leta 2008. Spoznala sta se v New Yorku, kjer je ona delala kot manekenka, najmlajši sin znanega hrvaškega poslovneža Ivice Todorića, predsednika uprave Agrokorja, pa je bil tam na službeni poti. Njuna zveza je pet let po začetku začasno razpadla. Leta 2013 so Milico opazili med počitnicami na Hvaru, Ivana pa ni bilo z njo. Po nekaj mesecih sta se pomirila in znova postala par. Iskrice med njima so se znova vnele na proslavi njenega rojstnega dneva na Dunaju. Novo leto, ki je sledilo, sta pričakala skupaj v Las Vegasu. Odkar sta dala ljubezni novo priložnost, sta tako rekoč nerazdružljiva.



Partnerica sina enega najbogatejših Hrvatov pa ni samo lepa, ampak je tudi precej samozavestna. »Po čem se razlikujem od drugih deklet? Pametnejša sem, pogumnejša, bolj poštena, sem boljša prijateljica, nisem zavistna, nisem razvajena, imam več stila, nisem dolgočasna in sem zelo kul. To ni ženitni oglas, samo iskrena sem,« je pred leti dejala za srbsko izdajo revije Maxim.



Lepotica je od nekdaj veljala za prijazno in dostopno, ko pa je začela hoditi z Ivanom, se je to spremenilo.



»Ponujali so se mi vsi, ki imajo dovolj testosterona in hodijo po dveh nogah. Zanimivo je, da debeli lastniki jaht običajno ne zapeljujejo, ampak so zapeljani – osvojijo jih sestradane ženske in so navadno zasedeni. In to traja, dokler one ne postanejo debelejše od njih. Sebe štejem v drugo skupino srečnic, ki lahko uživajo v svobodnem izboru: čedni natakar, požrtvovalni osebni stražar, skrivnostni srfar...« se je hvalila, preden je dobila zdajšnjega fanta.

.