Noseča Geri na gejevski podelitvi

Nekdanja začimbica Geri Halliwell Horner (44) je na podelitvi nagrad attitude presenetila z nosečniškim trebuščkom. To je prvi otrok, ki ga pričakuje z možem Christianom Hornerjem (42). Pevka ima že 10-letno hčer Bluebell s scenaristom Sacho Gervasijem (50). Geri je veselo novico oznanila na spletu, le nekaj ur pred podelitvijo nagrad.



Nenavadno priznanje



Na podelitvi nagrad, ki jo organizira najbolj brana gejevska revija v Veliki Britaniji, so zvezdnici podelili prestižno priznanje 'častna gej osebnost'. Nagrado je nosečnici izročila nekdanja kolegica iz dekliške skupine Spice Girls Emma Bunton (40), ki kar ni mogla prenehati občudovati Gerijinega trebuščka.



Težko je bila tiho



Emma je priznala, je za nosečnost vedela že prej, a je obljubila, da o njej ne bo z nikomer spregovorila. »Že nekaj časa vem, a sem morala novico zadržati zase. Vesela sem, da je prišla na dan,« je dejala. »Navdušena sem, čudovita mama bo, že drugič. Jaz bom varuška, glede na to, da sva obe zaposleni mami, pa nasvetov od mene ne potrebuje,« je v smehu povedala nekdanja Baby Spice, sama mamica 9-letnega Beauja in 5-letnega Tata.

