Noro: prihaja film o najokrutnejšem junaku, Jokerju

Portal Deadline poroča, da režiser Martin Scorsese tokrat v vlogi producenta načrtuje novi film o stripovskem junaku Jokerju, znanemu nasprotniku Batmana. Režiral naj bi ga Todd Phillips. Scorsese bi rad dogajanje postavil v 80. leta minulega stoletja, film pa bi bil posnet v slogu temačne kriminalke, poroča britanski BBC. Jared Leto, ki je Jokerja igral v filmu Odred odpisanih in ima podpisano pogodbo za sodelovanje pri še dveh filmih, nadaljevanju Odreda in Gotham City Sirens, naj ne bi nastopil v Scorsesejevi produkciji. Za projekt bi namreč radi angažirali mlajšega igralca, scenariju pa menda pripravljata Todd Phillips in Scott Silver.

Jokerja sta v filmih o Batmanu že upodobila Jack Nicholson in Heath Ledger, glas za risanko in videoigre pa je negativcu posodil igralec Mark Hamill. Joker velja za enega najokrutnejših stripovskih junakov, čigar zgodovina je zaznamovana z mučenji, umori in posilstvi.

Pri studiu Warner Brothers, kjer ustvarjajo filme po stripih DC Comics, imajo napovedanih kar nekaj novih filmov o superjunakih do leta 2020. Med njimi Ligo pravičnih, pa tudi druga dela Čudežne ženske in Zelene svetilke.