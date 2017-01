Nori praznični mesec

Blaženko in Nikolina Lacković imata decembra res polne roke dela. Foto Facebook

Poleg božiča in novega leta v družini hrvaškega nogometaša Blaženka Lackovića in žene Nikoline slavijo četico osebnih praznikov. Na začetku decembra ima rojstni dan sin Luka, prav na božični dan praznuje Blaženko, tri dni za njim pa še njegova hči Ika Marie.



Ta se je letos na svoj dan sladkala z rožnato-belo torto, ki sta jo krasili balerini. »Moja mala princeska... Moja velika punca... Moja največja ljubezen... Moja Ika Marie, srečen 3. rojstni dan,« je napisala ponosna mama Nikolina pod fotografije rojstnodnevne slaščice, ki jo je objavila na spletu.



Nikolina se je na spletu pohvalila tudi s praznovanjem sina Luke in Blaženka, ki je na božič dopolnil 37. rojstni dan.