Nole bo znova zibal

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković bo očitno še drugič postal oče, njegova žena Jelena naj bi rodila avgusta.

Đoković je bil na začetku lanskega Wimbledona tik pred ločitvijo od žene, vzrok za ločitev naj bi bila avantura z indijsko igralko Deepiko Padukone, potem pa ko Jelene prejšnji mesec ni bilo na Davisovem pokalu v Nišu, so govorice, da jima škripa v zakonu, postale še glasnejše. No, zdaj so se srbski mediji razpisali, da je razlog njene odsotnosti pravzaprav nosečnost.

Jelena in Novak novic o nosečnosti za zdaj še ne komentirata.