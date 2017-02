Nogometni zvezdnik od Unicefa zahteval denar

Nogometni zvezdnik in eden najlepših in najbogatejših moških na svetu David Beckham slovi kot velik dobrotnik. Mnogokrat sodeluje na dobrodelnih prireditvah in potuje v najrevnejše dežele sveta, od leta 2005 je tudi Unicefov ambasador. Vendar vse kaže, da njegova duša ni tako čista in neomadeževana in da s svojim ogromnim kupom denarja ravna zelo previdno in sebi v prid, daruje pa ga s stisnjenimi zobmi.



Svojega denarja ne dam!



Francoski medijski spletni portal Mediapart je namreč nedavno razkril, da naj bi nekdanji zvezdnik Reala Madrid zavrnil donacijo denarja v njegov lastni dobrodelni sklad 7 Fund (to je številka njegovega dresa), ki ga je ustanovil skupaj z Unicefom za pomoč revnim otrokom. »Svojega denarja ne bom vlagal v ta sklad,« je napisal Simonu Oliveiri, prijatelju in njegovemu zastopniku pri agenciji Doyen Global. Oliveira mu je nato predlagal, naj se vsaj udeleži dobrodelnega dogodka, na katerem bi podarili milijon evrov iz tega sklada, a mu je Beckham odpisal: »Milijon iz mojega sklada je, kot bi daroval svoj denar. Če ne bi bilo tega sklada, bi ta denar ostal meni. Ta prekleti denar je moj!«



A to sploh še ni vse. Mediapart razkriva tudi, da je Beckham želel neupravičeno zaslužiti na račun Unicefa, saj mu je poslal zahtevek za povračilo denarja za letalski polet v Kambodžo, kjer naj bi bil na humanitarni misiji. Pravzaprav je bil na sponzorskem potovanju z zasebnim letalom po Aziji, kar pomeni, da so mu vse plačali njegovi sponzorji. Pri tem je mimogrede še skočil v Kambodžo, na že omenjeni dobrodelni dogodek. A čeprav so mu polet plačali sponzorji, ni pomišljal in je na Unicef poslal zahtevek za povračilo 8000 evrov, kolikor naj bi stal. »Potovali ste z zasebnim letalom in naš sklad vam ne more povrniti denarja za letalsko vozovnico, ki je sploh niste kupili,« so mu odgovorili z Unicefa.



Unicef ga brani



Kljub temu je največja svetovna dobrodelna organizacija po razkritju sramotnega početja Beckhama vzela v bran, saj so v soboto odločno zavrnili Mediapartove namige o zvezdnikovem stiskaštvu in poudarili, da so zelo ponosni nanj kot na svojega ambasadorja, saj velikodušno namenja ogromne količine svojega denarja in prostega časa za pomoč otrokom v okviru Unicefa. »S svojimi milijoni funtov je v 15 letih, odkar je naš ambasador, pomagal milijonom otrok po svetu,« so zapisali.



A škandala s skladom Davida Beckhama 7 in z Unicefom nista edina, ki mažeta nogometaševo lepo podobo. Mediapart v svojem prispevku razkriva, da je britanska kraljica pred časom zavrnila njegovo imenovanje v viteški red, ki bi pomenil, da bi bil odtlej sir David Beckham, prav zaradi njegove preračunljive davčne politike. Nogometaš in njegova žena Victoria naj bi bila prava mojstra tako imenovane davčne optimizacije, kar pomeni, da se na vso moč izogibata plačevanju davkov, tudi z dobrodelnostjo.



Vendar je tiskovni predstavnik družine Beckham že zavrnil vsa namigovanja in poudaril, da vse skupaj temelji na nedokazanih in nenatančnih trditvah, da je vzeto iz konteksta in zrežirano s pomočjo nekaj posameznikov, ki bi radi o Davidu Beckhamu prikazali lažno podobo.