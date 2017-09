Nogometaš ponižen: oblekel bo oranžni jopič in vzel v roke metlo

Angleški nogometni zvezdnik Wayne Rooney bo moral opraviti 100 ur družbenokoristnega dela, potem ko so ga policisti ujeli pri prehitri vožnji in alkoholiziranega. Tako je odločil sodnik.

Spomnimo, 31-letni Rooney je zadnje tedne polnil tabloide po svetu, saj so ga policisti ujeli pri prehitri vožnji z njegovim avtomobilom, v avtu pa je bil s starleto Lauro Simpson. Nekdanji kapetan angleške nogometne reprezentance in član Evertona se je opravičil svoji družini in priznal, da je vse pustil na cedilu.

Zdaj bo moral opraviti 100 ur družbenokoristnega dela. V roko bo moral vzeti metlo in obleči oranžno oblačilo, ki ga nosijo uslužbenci na javnih površinah, medtem ko čistijo, piše The Sun.