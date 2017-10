Nogometaš in lepa Iva se po 15 letih ločujeta

Izpolniti obljubo – dokler naju smrt ne loči – ni tako lahko. O tem lahko povesta tudi manekenka Iva in nekdanji nogometaš Boško Balaban, ki sta se po 15 letih zakona znašla vsak na svojem bregu. Skupaj imata otroke, njuna ločitev pa že šest mesecev poteka stran od javnosti in brez pranja umazanega perila pred očmi sveta. Iva in Boško sta menda v korektnih odnosih, uspešno pa sta se že dogovorila o skrbništvu otrok.