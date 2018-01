Nočejo plačevati elektrike

V Savdski Arabiji so aretirali 11 princev po tem, ko so ti v kraljevi palači v Riadu organizirali protest proti varčevalnim ukrepom, po katerih morajo sami plačevati račune za svoje stroške. Nove in predvsem ostrejše varčevalne ukrepe je pred približno dvema mesecema uvedel princ Mohammed bin Salman, ki je napovedal tudi oster boj proti korupciji. Med varčevalnimi ukrepi so denimo uvedba davka na dodano vrednost, zmanjšanje ugodnosti članom kraljeve družine in ukinitev podružnic nekaterih družb.



Med varčevalnimi ukrepi so tudi zmanjšane ugodnosti članom kraljeve družine.

Prince je seveda najbolj zmotilo zmanjšanje ugodnosti članom kraljeve družine, zato so se zbrali pred palačo in zahtevali, da država znova prevzame plačevanje njihovih računov za vodo in elektriko. »Opozorili smo jih, naj prenehajo protest, in jih prosili, naj odidejo, a se na to niso ozirali. Pred zakonom smo vsi enaki in policisti so jih prijeli,« je za lokalne medije povedal eden od policistov posebne enote, ki je protestnike odpeljala, enota pa naj bi bila tesno povezana s princem Mohammedom, ki je na začetku oktobra zaradi suma korupcije že dal aretirati več visokih državnikov, tudi princev. Mnogi so takrat menili, da korupcija ni bila edini razlog za čistko, temveč si princ s takšnimi potezami, ko odstranjuje konkurente in nasprotnike, utrjuje položaj na oblasti. Imen aretiranih princev savdske oblasti niso razkrile. Vseh 11 so odpeljali v varovan zapor, kjer bodo počakali na sojenje.