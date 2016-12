Noče sedeti doma in čakati, kdo se bo ločil

Ko jo zapusti mož, si poskuša življenje spet spraviti v red in ga osmisliti. Nato pa njen odtujeni mož privrši nazaj, saj ga v domače mestece zvlečeta bratova nenadna smrt in skrb za osirotelega nečaka. To je rdeča nit prihajajočega filma Manchester by the Sea, njegova zgodba pa je glavni igralki Michelle Williams še preveč znana. Tudi njej se je življenje namreč v trenutku postavilo na glavo, ko je pred osmimi leti umrl Heath Ledger, oče njene tedaj dveletne hčerke Matilde, s katerim je lepa igralka le nekaj mesecev prej končala razmerje. »Nikoli nisem mislila, da bom 36-letna samohranilka z 11-letno hčerko in bom še vedno hodila na zmenke. Tega od svojega življenja nisem pričakovala.«



Čas zaceli vse rane



Spoznala sta se leta 2004 med snemanjem uspešnice Gora Brokeback, že leto pozneje pa jima je na svet pokukala Matilda. Toda četudi sta se Heath in Michelle ljubila ter ju je povezovala nezlomljiva vez otroka, njuna zveza ni obstala. Po treh skupnih letih sta se razšla, v prijateljskem duhu, nekaj mesecev pozneje pa se je blondinkino življenje sesulo kot hišica iz kart. Zaradi prevelikega odmerka, star komaj 28 let, je oče njene malčice mrtev obležal na tleh svojega domovanja. »Ne verjamem v bojevanje s trenutnimi življenjskimi okoliščinami. Na splošno verjamem v to, da sprejmeš, kar si in kdo si bil. Sprejmeš, kar ti življenje da in nameni. Skoraj vse – kajti dejstva, da je Matilda brez očeta, ne morem sprejeti. To nikoli ne bo prav ali pošteno,« se je prvič po Ledgerjevi smrti odprla lepotica, ki je začela počasi sprejemati preteklost in se odpirati prihodnosti. »Končno sva prišli do točke, ko življenje ni več le boj za preživetje, ampak sva začeli uživati, biti srečni.« Za to prelomno spoznanje, za katero se je trudila vsa leta, pa je bil dovolj usoden pogled na hčerko. Na Matildo, kako se v kopalkah nastavlja soncu, nato pa z velikanskim nasmeškom na ustnicah odkolesari proti prijateljem. »Tedaj sem stekla v hišo, v solzah sreče. Zaradi tako vsakdanjega trenutka. Tedaj sem namreč spoznala, da bo vse v redu. Še več, da sva v redu in srečni.« Kar je kot odmev sporočila njenega prihajajočega filma, da čas zaceli vse rane.

