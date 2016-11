Nicole Kidman in Keith Urban rešujeta zakon

Med snemanjem miniserije Big Little Lies je ljubimkala s soigralcem Alexandrom Skarsgardom, bolj nedavno pa se je Nicole Kidman, ko so nehale snemati kamere prihajajočega filma The Beguiled, vdala strasti s stanovskim kolegom Colinom Farrellom. Na drugi strani pa se njen mož Keith Urban ni mogel upreti čarom Jennifer Lopez, ko sta drug ob drugem zasedala sodniška stolčka resničnostne oddaje American Idol. Tako gredo vsaj govorice, ki že nekaj časa vse glasneje namigujejo, da je zakon Kidmanove in Urbana v precejšnjih škripcih, tik na robu razpada. A četudi sta jih zakonca vselej zavračala kot iz trte izvite, naj bi bilo v njih vsaj zrno resnice. »Njuno zvezo že dolgo pestijo težave, zdaj pa sta prišla do točke, ko bosta nesoglasja bodisi zakrpala bodisi bosta zakorakala vsak po svoji poti,« je povedal vir in dodal, da sta se oprijela še poslednje bilke in se odpravila na dvodnevni tečaj zakonskega svetovanja in umetnosti ljubezni.



Spletna stran zasebnega tečaja na otočku Orca Islands, za katerega pari, katerih zveze so zašle v slepo ulico, odštejejo najmanj 10 tisočakov za dva dni, zatrjuje uspešnost posredovanja v 86 odstotkih. V tem času se malce odtujeni zaljubljenci udeležujejo športnih aktivnosti, osvajajo znanje reševanja konfliktov, s pomočjo psihologov pa obravnavajo težave, ki so jih pripeljale do nezavidljivega stanja njihove ljubezni. In to je delavnica, za katero naj bi se odločila zvezdniška zakonca, ki sta letošnje poletje praznovala deseto obletnico. Po tečaju pa naj bi si naklonila še tri mesece, da prebrodita krizo, sicer bosta od zakona dvignila roke. »Nicole je zaupala prijateljem, da sta si s Keithom določila trimesečni rok, do izteka katerega morata razrešiti njune težave. Sicer se bosta razšla,« je povedal vir.



Govorice, da v njunem zakonu škripa, že nekaj časa vsake toliko privrejo na površje, a še nikoli niso bile tako glasne kot minulih nekaj mesecev. Sploh ker se po obletnici poroke dolga dva meseca nikjer več nista pojavila skupaj. »Človek se vpraša, kaj se med njima dogaja. Sploh ker sta vselej glasno poudarjala, kako neznosno je zanju, kadar sta dlje ločena zaradi službenih obveznosti,« je povedal vir, spet drugi pa je dodal, da ju v zadnjem času ni ločevalo delo. »Imela sta vrsto priložnosti, da bi nekaj časa preživela skupaj. A se jima nikakor ni mudilo v objem drug drugega.« A čeprav sta tovrstne opazke običajno večinoma preslišala, je Keithu zdaj prekipelo. »To je navadno sranje. Ljudje si izmišljujejo vse živo, in četudi poskušam to preslišati, me vseeno moti. Radi živimo skupaj kot družina. Če se odmaknemo nekam, kjer paparaci ne morejo beležiti vsakega našega koraka, čemu bi moral zagovarjati in razlagati svoj zakon in naše odločitve?« se razburja prejemnik grammyjev. Več kot enkrat pa je govorice o bližajoči se ločitvi poskušala zatreti tudi Kidmanova, ki je razkrila, čemu je njuna ljubezen tako obstojna in trdna kot na začetku. »Edini recept je, da se morata ljubiti in zasipavati z ljubeznijo. Nama malce pomaga tudi to, da sva si resnično všeč.«