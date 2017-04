Nicole bo za abrahama dobila hišo iz otroštva

Kaj kupiti ženski in jo s tem še presenetiti, če že ima vse in si s premoženjem, ocenjenim na 140 milijonov, vse tudi lahko privošči? Keith Urban je obupoval ob misli na skorajšnjo petdesetletnico ljubljene Nicole Kidman. Ne nazadnje srečanje z abrahamom ni zgolj še en rojstni dan, ampak je mejnik, vreden posebnega daru. Ko se mu je utrnila zamisel. Podaril ji bo spomine. Spomine na očeta, izgube katerega hollywoodska lepotica še po treh letih ni prebolela. »Nicole mu je pokazala hišo na Havajih, v kateri je preživela najzgodnejša leta. Nanjo jo vežejo posebna čustva in spomini, zlasti na očeta. Kadar pomisli na Havaje, pomisli na očeta,« je povedal vir. To pa je bilo tudi vse, kar je Keith moral vedeti. In je – tako se vsaj govori v nepremičninskih vodah po Havajih – zdajšnjim lastnikom ženinega otroškega doma že dal večmilijonsko ponudbo, ki jo je nemogoče zavrniti.



Lepotica avstralskih korenin je na svet privekala v havajski prestolnici Honolulu, kamor je njenega očeta Antonyja popeljala kariera. In prav tam, v obalni hiši na rajskih otokih, je preživela prva štiri leta življenja. Odkar je leta 2014 zaradi srčnega napada nenadoma izgubila očeta, se vse pogosteje spominja tega srečnega obdobja, o katerem je na nedavnem družinskem oddihu na Havajih pripovedovala možu. Nostalgična mu je pokazala hišo svojega odraščanja. In s tem Keithu skoraj na pladnju podala, kaj bi jo osrečilo. Če bi se na Havaje lahko vračala kadar koli, bi jo to neizmerno osrečilo. Zato je Keith odločen, da zanjo dobi hišo, nobena cena ni previsoka. Lastnikom obalne hiše je ponudil vrtoglavi znesek, ki ga menda nihče pri količkaj zdravi pameti ne bi zavrnil. S tem bo zvezdniški par na seznam nepremičnin ob domu v Nashvillu ter posestih v Los Angelesu in Avstraliji dodal še eno.

