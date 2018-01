Nick Nolte prodajal ponarejene dokumente

Upornik. Besedica, ki si jo je Nick Nolte, eden najbolj trdoživih slabih fantov Hollywooda, izbral za naslov svojih spominov, ki so ta teden prišli na knjižne police in v katerih popiše (tudi) dolgotrajni boj z omamnimi substancami. »Svojemu naboru omame sem rad vselej dodajal nove. Želel sem videti, kam me bo to popeljalo,« piše zvezdnik na pragu 77. rojstnega dne, ki je bil že pri rosnih 20 letih globoko v primežu predvsem alkoholne omotice.

Tekila in bordel

Seveda se je vse začelo z zlomljenim srcem, ko ga je zapustilo prvo dekle. Tedaj ga je pot ponesla v bližino ameriško-mehiške meje, sicer na tamkajšnjo univerzo, a je čas bolj kot študiju raje posvečal ždenju v kantini, kjer je ob poslušanju mariachi glasbe zvračal kozarček tekile za kozarčkom. Ter po spolne izkušnje zahajal v tamkajšnji bordel. Kar je vse jemalo zelence, ki pa jih ni služil po tradicionalni in legalni poti, ampak je raje prodajal ponarejene dokumente. Vsaj dokler mu na sled niso prišli predstavniki zakona, a jo je odnesel le s pogojno kaznijo. Že kmalu pa ga je pot ponesla v igralske vode. Na gledališke deske, tam pa je trčil ob igralko Sheilo Page, deset let starejšo ločenko z dvema otrokoma, za katero so sicer vzdihovali vsi moški, ona pa se je ogrela zanj: »Nisem mogel verjeti svoji sreči!« Sploh ker je bila ona tista, ki je predlagala odprt zakon. »Spolnost tudi z drugimi je ustrezala obema – izvzemši enkrat, ko sva se zapletla v grozljiv posteljni četvorček.« A ta ni skazil njune zakonske sreče. To je po desetih letih uničil Sheilin skok med rjuhe s skupnim prijateljem, teh pa v skladu z njuno zakonsko ureditvijo nista smela vleči v posteljo.

Po koncu prvega zakona je skakal iz ene postelje v drugo. »Ne nogomet ne igra me ne prevzameta kot ženske. Te so moja največja strast,« priznava igralec, ki je nato v drugo poskušal zakonsko srečo s podobno divjo in svobodomiselno Sharon Haddad. Morda preveč prostaško celo zanj, saj je na filmske premiere redno prihajala v kratkih krilcih, spodaj pa – nič. »V najinih dneh kokaina je bilo to morda erotično, a mednožja vseeno ni treba kazati vsemu svetu,« piše Nick, ki je tedaj nenehno podkupoval tabloide, da niso objavljali njenih razgaljenih fotk. Tretjič se je v vlogi moža poskušal z Rebecco Linger, ki mu je povila prvorojenca Brawleyja. A je zakon razpadel, ko jo je zasačil med poljubom z drugim moškim. Z naslednjo izbranko, Vicky Lewis, pa v desetih skupnih letih sploh ni zakorakal pred oltar, ker se ni želela vezati le na enega, ampak ji je najbolj ustrezala sočasna ljubezen z dvema moškima. In šele na jesen življenja je spoznal pravo, Clytie Lane, ki mu je dala hčerko Sophie in s katero si je predlani izmenjal poročne zaobljube.

Jemal tudi drogo za posilstvo

Verjetno ni droge, ki je ne bi poizkusil. A tista, za katero je prepričan, da se z njo nikdar ne bi smel pečati, je GHB, splošneje bolj znana kot droga za posilstvo, saj povzroča tudi izgubo spomina. »Boljše bi bilo, če se z GHB nikoli ne bi igral,« priznava, četudi ga je redno jemal štiri leta, menda celo vsak dan. Vse do zloglasnega leta 2002.

Menda je kar šest voznikov klicalo policijo, da sem divjal po napačni strani ceste.

Enajstega septembra tistega usodnega leta je bil namenjen sprva v telovadnico in nato na sestanek anonimnih alkoholikov. »Pred odhodom v telovadnico sem vzel en odmerek, saj sem se zaradi njega vselej počutil odlično.« A je učinke začel čutiti šele tik pred sestankom anonimnih alkoholikov, zato se je odločil, da ga tistega dne preskoči. Raje se je usedel v avto in odbrzel. In doživel še kako potrebno budnico.

»Menda je kar šest voznikov klicalo policijo, da sem divjal po napačni strani ceste,« ko pa so ga vendar ustavili, se je slinil. Prepričani so bili, da je več kot pregloboko pogledal v kozarec, dokler ni krvni test razkril, kaj se je pretakalo po njem. Čeprav je že en pogled nanj razkrival, da je živa razvalina, nikakor ne bleščeči hollywoodski zvezdnik.

Svojo razmršeno pojavo s krvavimi očmi bi verjetno najraje pozabil, a je s policistom tedaj sklenil dogovor – lahko ga fotografira, če izkupiček deli z njim. Zaradi tega je svet videl, kakšen je bil, ko je dosegel najgloblje dno. »Fotka je nemudoma obkrožila svet. Videti sem bil kot norec, ki je ušel iz ustanove za duševne bolezni. Razmršen, zanemarjen, v havajski srajci,« priznava mož, ki si je nekdaj lastil naziv najbolj seksi zemljana. Čeprav zdaj ve, da mu je prav ta fotka rešila življenje. Zaradi nje – in aretacije – je naposled vkorakal na 30-dnevno zdravljenje odvisnosti. »Odšel sem kot drug, prenovljen moški.«